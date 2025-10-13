Первые палестинские заключенные прибыли в Газу, Израиль должен освободить более 2 тысяч человек

Автомобили Красного Креста транспортируют израильских заложников после их передачи в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Reuters TV)

ХАМАС подтвердил, что первый из 38 автобусов, которые перевозят палестинских заключенных из Израиля , прибыл в сектор Газа. Об этом сообщает Sky News .

Израиль должен освободить 250 палестинцев, которые отбывали пожизненное заключение, и более 1700 задержанных, которых удерживают без предъявления обвинений.

Более 1700 задержанных доставят в больницу Насера в Газе. Тем временем 250 палестинцев должны быть освобождены на Западном берегу реки Иордан.

Как отмечает CNN, сотни людей собрались возле больницы Насер в городе Хан-Юнис на юге Газы, чтобы встретить освобожденных палестинских заключенных.

Согласно прямой видеотрансляции, микроавтобусы с палестинскими заключенными покинули израильские тюрьмы.

Некоторые из микроавтобусов выехали из тюрьмы Офер и вскоре прибыли в город Рамалла на Западном берегу реки Иордан. CNN стало свидетелем того, как в Рамалле собралась большая толпа, а также медицинский персонал.

The Times of Israel пишет, что список освобожденных заключенных включает членов террористических группировок ХАМАС, Палестинский исламский джихад, ФАТХ и Народный фронт, ответственных за десятки смертоносных терактов.

Среди заключенных, которых планируют освободить, есть командир Палестинского исламского джихада Ияд Абу аль-Руб. Он ответственен за организацию ряда террористических атак, в частности взрывов в Шадмот-Мехоле в июне 2003 года, в Тель-Авиве в феврале 2004 года и в Хадере в 2005 году. Всего в результате этих трех терактов погибли 13 человек.

Также должны быть освобождены член ФАТХ Мухаммад Закарне, спланировавший теракт в 2009 году, и Мухаммад Абу аль-Руб, который в 2017 году совершил нападение с ножом в результате которого погиб человек.

Высокопоставленный член ХАМАС Махмуд Кавасме, которого арестовали в Газе в 2024 году, также будет освобожден.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023-го. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

ХАМАС передал заложников, которых два года удерживал на территории Сектора Газа, израильской стороне. Пленники, которых вывезли на машинах Красного Креста на территорию Израиля, были освобождены в два этапа: сначала семь, а затем еще 13 заложников. Все 20 — мужчины, которые были захвачены в октябре 2023-го года.