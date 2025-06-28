Иран запретил главе МАГАТЭ посещать свои ядерные объекты

Рафаэль Гросси настаивает на инспекциях на ядерных объектах Ирана, однако его не допускают (Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl)

Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.

Об этом заявил вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи, сообщает агентство Mehr.

По словам Бабаи, такое решение Тегеран принял после того, как конфиденциальные данные об иранских объектах обнаружили в документах, связанных с Израилем.

«12-дневная война — это продолжение 47 лет вражды, которую ведут США против иранского народа. Речь идет не о ракетах или ядерной программе, а о самом народе Ирана», — заявил он.

Бабаи также добавил, что окончательное решение принял именно иранский народ: «Чем больше давит враг, тем сильнее будет наш ответ».

27 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна официально прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

В то же время МАГАТЭ не имеет четкой оценки относительно того, отброшена ли программа создания ядерного оружия на годы, или только на несколько месяцев.