Оставляя Иран сейчас в покое, Израилю прописывают, куда большее кровопролитие в будущем, либо смирение с тем, что ИРИ в 2026 году будет иметь первый образец ядерного оружия

Почему Дональд «Две недели» Трамп стал вызверяться на CNN? Потому, что этот канал открыл глаза многим на незавершенность операции против ядерной программы Ирана. Именно CNN отметили, что согласно данным разведки США, удары по ядерным объектам Ирана не уничтожили их, а лишь отсрочили развитие программы на несколько месяцев.

Если сейчас продолжится вот это все миротворчество, через 3−4 месяца, максимум через полгода, Иран выйдет на тот же уровень развития своей ядерной программы, на котором он был по состоянию на 12 июня. То есть, буквально в нескольких неделях от создания ядерного оружия.

В целом, это и так было очевидно. Наблюдая за ударами по объектам Ирана, я в момент вступления в игру США отмечал, что первая бомбардировка была вялая. Этот удар меня разочаровал своим предельно низким КПД. Что же, аппарат разведки США, на который тратятся десятки миллионов долларов ежемесячно, подтвердил мои первичные выводы, сделанные банально по той информации, что была в открытых источниках.

И теперь, Израиль, посадивший 13 июня на растяжку Иран как никогда ранее, сам оказывается на растяжке. Будет ли Иерусалим убеждать Вашингтон в том, что бомбежки следует продолжать, или будет медленно и напряженно наблюдать за тем, как ядерная программа ИРИ восстанавливается?

Но, самое негативное в этой ситуации то, что, если сейчас Иран остается не только с полуразрушенной ядерной программой, но и с боекомплектом баллистических ракет в, примерно, полторы тысячи, ко следующему этапу противостоянию они будут готовиться куда тщательнее и интенсивнее. И если через полгода Иран восстановит свой боезапас баллистических ракет, а возможно даже он будет увеличен в разы, у Израиля вряд ли будет возможность так же быстро восстановить боеспособность ПВО.

Вроде как, поддерживая Израиль, Дональд «Две недели» Трамп попросту кинул страну, на произвол судьбы. Очень надежный партнер.

Смиритесь и миритесь!

