WP: Трамп потерял интерес к Венесуэле Сегодня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Трампу надоело ждать, когда оппозиция Венесуэлы свергнет Николаса Мадуро REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп утратил интерес к Венесуэле на фоне событий в других регионах мира, сообщает Washington Post.

По данным издания, Трамп считает, что считает, что советник по национальной безопасности Джон Болтон и главный специалист по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне допустили ошибки в оценке ситуации в Венесуэле.



По словам источников издания, Трампу надоело ждать, когда оппозиция наконец свергнет Николаса Мадуро, и он начал терять интерес к событиям в Венесуэле. При этом официально Белый дом утверждает, что не намерен прекращать давление на Каракас, рассчитывая на долговременную стратегию.

Кроме того, Трамп недоволен тем, что смена власти в Венесуэле изначально казалась ему легкой победой, однако теперь он предпочитает не упоминать эту страну в своих выступлениях, а также не говорит о возможном военном вмешательстве, как он это делал в феврале.

Нет упоминаний Венесуэлы и в официальном Twitter Трампа. Последний раз он Трамп написал там о Венесуэле в начале июня. Тогда он сообщил, что большинство российских советников покинули эту страну. Однако после опровержения из Москвы новых комментариев от президента США не было.

На прошлой неделе Трамп коротко ответил на вопрос одного из журналистов касательно ситуации в Венесуэле, обвинив во всем своего предшественника Барака Обаму.

WP пишет, что вице-президент Майк Пенс больше интересуется Венесуэлой и даже встретился с выходцами из этой страны, проживающими в США. При этом он отказывается говорить о возможном военном вмешательстве, указывая на необходимость демократии.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.