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США ввели санкции против центробанка Венесуэлы

Вчера, 21:58
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США ввели санкции против центробанка Венесуэлы - фото

Banco Central de Venezuela / Twitter

Министерство финансов США ввело санкции против центрального банка Венесуэлы и его руководителя Илианы Теран.

В заявлении говорится, что санкции наложены, чтобы предотвратить использование ресурсов центробанка режимом Николаса Мадуро, который продолжает грабить венесуэльский народ.

Введенные ограничительные меры предполагают заморозку всех активов центробанка, которые находится в США, и запрет на сделки.

В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году. 

Теги:   Венесуэла США

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