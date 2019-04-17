США ввели санкции против центробанка Венесуэлы Вчера, 21:58 226 Цей матеріал також доступний українською Banco Central de Venezuela / Twitter Banco Central de Venezuela / Twitter

Министерство финансов США ввело санкции против центрального банка Венесуэлы и его руководителя Илианы Теран.

В заявлении говорится, что санкции наложены, чтобы предотвратить использование ресурсов центробанка режимом Николаса Мадуро, который продолжает грабить венесуэльский народ.

Введенные ограничительные меры предполагают заморозку всех активов центробанка, которые находится в США, и запрет на сделки.

В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.