США ввели санкции против центробанка Венесуэлы
Министерство финансов США ввело санкции против
центрального банка Венесуэлы и его руководителя Илианы Теран.
В заявлении говорится, что санкции наложены, чтобы предотвратить использование ресурсов центробанка режимом Николаса Мадуро, который продолжает грабить венесуэльский народ.
Введенные ограничительные меры предполагают заморозку всех активов центробанка, которые находится в США, и запрет на сделки.
В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.
В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства.
Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.