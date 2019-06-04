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МИД РФ отрицает вывод российских специалистов из Венесуэлы

4 июня, 20:54
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МИД РФ отрицает вывод российских специалистов из Венесуэлы - фото

МИД России

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал фейком заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия уведомила его «о выводе своих людей из Венесуэлы».

«Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и корпорацией Ростех, и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали», — заявил он.

При этом Лавров подверг сомнению качество работы советников Трампа по вопросам Венесуэлы.

«Откуда взялась информация, что мы „доложили“ американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», — заявил глава российской дипломатии.

Он добавил, что Россия никогда не скрывала работу российских военных специалистов в Венесуэле. По его словам, в последний раз были отправлены 95 экспертов по обслуживанию техники.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вывела из Венесуэлы большую часть «своих людей».

Его заявление было обнародовано после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что российская госкорпорация Ростех, которая занималась обучением и консультированием армии Венесуэлы, в том числе по закупкам вооружения, сократила численность своего штата в стране до нескольких десятков человек, в то время как несколько лет назад в Венесуэле находилось до тысячи сотрудников Ростеха.

Теги:   Дональд Трамп Венесуэла США Россия МИД России Сергей Лавров

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