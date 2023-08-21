Еврокомиссар оценил прогресс Украины на пути к ЕС 21 августа, 23:01 Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

На сегодняшний день прогресс Украины по выполнению условия для вступления в Европейский союз впечатляет.

Об этом заявил еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, сообщает LRT.

«Сегодня прогресс впечатляет, потому что давайте не будем забывать, что первоочередной задачей Украины является, конечно, победа, прекращение войны, возвращение своих территорий, и в то же время она успешно проводит реформы», — заявил он.

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Синкявичюс добавил, что те реформы, которые уже были проведены, касающиеся судебной системы и свободы СМИ, «очень важны, почти фундаментальны, как клей, который скрепляет ЕС».

Еврокомиссар заявил, что дальнейший прогресс, особенно в области коррупции и закона об олигархах, — это гораздо более сложные процессы, которые займут больше времени.

«Еврокомиссия обещает представить полную комплексную оценку в начале октября, представить обновленные рекомендации Украине, и я не сомневаюсь, что, учитывая то, как сейчас действует украинское правительство, они постараются реализовать их достаточно быстро», — заявил Синкявичюс.

Чиновник добавил, что недостаточно просто поставить галочку напротив принятого закона, необходима его реализация.

«И Еврокомиссия также будет оценивать выполнение этих законов, чтобы убедиться, что они выполнены», — заявил он.

22 июня еврокомиссар Оливер Вархеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, а остальные рекомендации еще находятся на стадии реализации.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных им в выводах по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.