Украина не успеет выполнить все критерии ЕС, но переговоры о вступлении начнутся до конца года — Стефанишина 17 августа, 15:42 Ольга Стефанишина (Фото:Александр Медведев, НВ)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Киев не сможет выполнить до октября все семь условий Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Об этом в четверг, 17 августа, Стефанишина сказала во время конференции Как выглядит путь Украины в ЕС в Киеве

«В октябре мы не услышим, что все семь требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы», — отметила она.



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Однако Стефанишина считает, что Украина до октября примет «все согласованные законодательные и институциональные изменения».



По ее словам, во время выполнения определенных реформ в Украине возникают новые задачи. Она привела в пример полноценное выполнение антикоррупционной программы.



«Наша задача — чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров — ред.)», — пояснила вице-премьер.



Стефанишина сказала, что уверена в том, что Украина выполнит условие Еврокомиссии о возобновлении публичного электронного декларирования.

Кроме того, она считает, что декабрь является последней возможностью для принятия политического решения о начале переговоров по вступлению в ЕС для Украины.

22 июня еврокомиссар Оливер Вархеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, а остальные рекомендации еще находятся на стадии реализации.

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28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных им в выводах по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.

