Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС — журналист 8 августа, 16:38 Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз и предоставить статус кандидата Грузии. Об этом сообщает в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По информации журналиста, в Еврокомиссии начали подготовку отчета о расширении ЕС, который будет опубликован во второй половине октября. Он уточнил, что для позитивного решения необходим консенсус 27 членов ЕС в декабре.



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Ранее издание Euronews писало, что лидеры ЕС будут использовать отчет о расширении, чтобы решить, начинать ли с Украиной переговоры о вступлении.



28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евроcоюз.



17 июня 2022-го Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Украина и Молдова получили статус кандидатов 23 июня 2022-го, в ЕС также заявили, что готовы предоставить статус кандидата Грузии после выполнения ею определенных условий.

В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:

реформа Конституционного суда,

продолжение судебной реформы,

антикоррупция, назначение руководителя САП,

борьба с отмыванием средств,

воплощение антиолигархического закона,

согласование аудиовизуального законодательства с европейским,

изменение законодательства о нацменьшинствах.

В июне 2023 года в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила два из семи условий — провела реформу судебной системы и привела законодательство о СМИ в соответствие со стандартами ЕС.