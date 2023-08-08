Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС — журналист

8 августа, 16:38
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Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз и предоставить статус кандидата Грузии. Об этом сообщает в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По информации журналиста, в Еврокомиссии начали подготовку отчета о расширении ЕС, который будет опубликован во второй половине октября. Он уточнил, что для позитивного решения необходим консенсус 27 членов ЕС в декабре.

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Ранее издание Euronews писало, что лидеры ЕС будут использовать отчет о расширении, чтобы решить, начинать ли с Украиной переговоры о вступлении.

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28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евроcоюз.

17 июня 2022-го Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Украина и Молдова получили статус кандидатов 23 июня 2022-го, в ЕС также заявили, что готовы предоставить статус кандидата Грузии после выполнения ею определенных условий.

В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:

  • реформа Конституционного суда,
  • продолжение судебной реформы,
  • антикоррупция, назначение руководителя САП,
  • борьба с отмыванием средств,
  • воплощение антиолигархического закона,
  • согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
  • изменение законодательства о нацменьшинствах.

В июне 2023 года в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила два из семи условий — провела реформу судебной системы и привела законодательство о СМИ в соответствие со стандартами ЕС.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Молдова Украина-ЕС Евроинтеграция Война России против Украины

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