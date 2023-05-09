Украина должна быть готова к вступлению в ЕС через два года — Шмыгаль

9 мая, 19:51
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года. Страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

«Мы ставим амбициозные цели: быть готовыми к вступлению в Евросоюз через два года. Задача сложная и комплексная. Сейчас проводим анализ 29 тысяч правовых документов ЕС, которые должны стать частью нашего законодательства. В этом году рассчитываем получить политическое решение от Европейского Союза о начале переговоров по вступлению», — сказал он.

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При этом Украина продолжает интеграцию во внутренний рынок ЕС. Так, уже удалось договориться о продлении «транспортного» и «экономического» безвизов с ЕС еще на один год.

1 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время председательства Польши в Совете Европы одним из приоритетов будет членство Украины в Евросоюзе.

3 апреля сообщалось, что Европейская комиссия будет рекомендовать уже в октябре начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Денис Шмыгаль Война России против Украины

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