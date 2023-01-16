Швеция прокладывает путь для Украины. Что происходит вокруг вступления в НАТО 16 января, 12:10

Еще несколько месяцев назад могло показаться, что вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО — решенный вопрос

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил две северные страны в том, что они не уважают интересы безопасности его страны и предупредил, что заблокирует принятие решения на ближайшем саммите НАТО, были приложены беспрецедентные дипломатические усилия. Руководители Финляндии и Швеции встречались не только с Эрдоганом, но и с американским президентом Джозефом Байденом, решительно поддержавшим их интеграцию в альянс, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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Подготовка процесса вступления превратилась в подлинный международный переговорный процесс. В конце концов Эрдоган согласился отказаться от своих замечаний. На саммите НАТО решение о начале процедуры принятия Швеции и Финляндии в НАТО было принято единогласно.

Однако на этом дело, конечно, не закончилось. Ведь решение лидеров должны поддержать и парламенты. На сегодняшний день постановление о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО не рассмотрено в парламентах двух стран, лидеры которых имеют особые отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Это Венгрия и Турция.

В Будапеште, впрочем, убеждают, что поддерживают евроатлантическую интеграцию Финляндии и Швеции, и что рассмотрение вопроса сугубо процедурное. В Анкаре все по-другому. У Президента Реджепа Тайипа Эрдогана не имеет претензий к Финляндии, однако остро высказывается в адрес Швеции и считает, что эта страна не выполнила заранее согласованных договоренностей. В ответ глава правительства Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул: «Турция одновременно признает две вещи — что мы выполнили то, что обещали, и что они желают от нас того, что мы не можем или не хотим им дать».

Очевидно, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии затормаживается

О том, что стороны достигли понимания, пока сказать нельзя. Попытка спикера шведского парламента Андреса Норлена посетить Анкару, чтобы пообщаться с коллегами и ускорить голосование в парламенте Турции, оказалась неудачной после протеста в центре Стокгольма, участники которого «повесили» куклу-Эрдогана.

Шведские политики осудили проведение протеста в такой форме, однако глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что одного осуждения недостаточно. «Сторонники террористических организаций пытаются воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО. Швеция либо склонится перед ними, либо согласится с нами», — сказал министр.

Однако пока в Анкаре не желают разговаривать со шведским спикером. Отменил свое путешествие в Турцию и спикер финляндского парламента Матти Ванханен: он хотел лететь вместе со шведским коллегой.

На этом фоне очевидно, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии затормаживается — вероятно, даже до проведения выборов в Турции, потому что президент Эрдоган, который не может похвастаться хорошими рейтингами, способен превратить этот вопрос в часть предвыборной кампании. И что тогда?

Важный пример для Украины

В Стокгольме нашли ответ на этот вопрос. Швеция и США начали переговоры о формировании более глубоких связей в области безопасности в форме соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Такое соглашение создаст правовую основу для присутствия американских войск в Швеции и позволит наладить более тесное двустороннее сотрудничество, чем это предусмотрено членством в НАТО.

И в то же время, это нивелирует сам смысл турецкой политики. Ибо окажется, что с точки зрения безопасности Эрдоган ничем не может помешать шведам. Турецкому президенту придется искать приемлемые компромиссы, чтобы сохранить лицо и получить от шведского присоединения к НАТО хоть что-то.

Этот пример достаточно важен для Украины. Украинские политики нередко говорят о вступлении Украины в НАТО как о решенном вопросе. Но это не так!

На самом деле, впереди еще очень трудный путь и Украина, очевидно, может столкнуться со «шведской» ситуацией — когда одна или несколько стран НАТО надежно заблокируют интеграцию, таким образом создадут условия для новой войны с Россией. Войны, к которой в Москве начнут готовиться на следующий день после позорного окончания путинской спецоперации.

Ответом на возможность такой блокады должно стать именно это — формирование более глубоких связей в сфере безопасности в форме соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Такое соглашение продемонстрирует скептикам в НАТО, что их политика обречена на провал и удержит Путина от нового нападения.

Швеция сейчас прокладывает путь, по которому Украина должна быть готова двигаться в случае возникновения кризисной ситуации. Как и в древности, наша дорога к суверенитету может проходить через Стокгольм.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода / Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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