Премьер и вице-премьер Польши из Киева призвали отправить в Украину миротворцев НАТО и дать ей статус кандидата в ЕС 16 марта, 00:33 Цей матеріал також доступний українською Польская делегация во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 15 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Вице-премьер-министр Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО. Об этом сообщает польское издание Onet.pl со ссылкой на его брифинг.

По мнению Качиньского, в Украину должна приехать миссия НАТО или более широкой международной коалиции, которая «будет действовать в Украине и сможет себя защитить». Он заявил, что это то, в чем сейчас больше всего нуждаются Украина, Европа и весь демократический мир.



Polsat News также приводит заявление Качиньского о том, что миротворческую миссию НАТО должны защищать вооруженные силы:

«Это будет миссия, которая будет стремиться к миру, оказывать гуманитарную помощь, но при этом ее также будут защищать соответствующие силы, вооруженные силы».



Польский премьер Матеуш Моравецкий, в свою очередь, призвал Евросоюз как можно быстрее предоставить Украине статус кандидата и заявил, что наша страна должна получить оборонное оружие.



«Мы хотим, чтобы Украина очень скоро стала кандидатом в ЕС, мы хотим пригласить ее в ЕС. Мы никогда не бросим вас, потому что знаем, что вы боретесь не только за свою свободу и безопасность, но и за нас», — подчеркнул он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, польский вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша приехали в Киев на поезде 15 марта и встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время переговоров обсуждались гарантии безопасности для Украины, усиление санкций против России, перспективы членства Украины в ЕС и планы по восстановлению нашей страны после окончания войны.

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