Заявление страны-агрессора. Отправка миротворцев в Украину будет означать прямое столкновение России и НАТО — Лавров

23 марта, 12:54
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Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Об этом сообщает РБК.

«Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то же прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что оно никогда не должно состояться в принципе», — сказал он.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередной саммит Альянса 24 марта на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Президент США Джо Байден прилетит в Европу, чтобы принять участие в саммите.

Члены НАТО отказываются закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Ранее вице-премьер Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Сергей Лавров Миротворцы Война России против Украины

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