Глава МИД Чехии пообещал поддержать миротворческую миссию НАТО в Украине, но назвал условие 25 марта, 23:18 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский пообещал поддержать миротворческую миссию НАТО в Украине после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.

«Мы поддержим миротворческую миссию в ситуации, когда такая миссия может быть направлена ​​для наблюдения за согласованным миром», — сказал он в комментарии СТК.

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Липавский подчеркнул, что миротворческие силы должны направляться «не для борьбы, не для принуждения к миру», а для его поддержания.

«Пока мир не заключен, самое главное, что мы делаем и должны продолжать делать — это максимальная поддержка Украине и санкции в отношении РФ», — добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Брюсселе 24 марта представил предложение по миротворческой миссии Альянса в Украине. Однако страны Альянса не поддержало это предложение.

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