Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину и посетил Ирпень

8 мая, 17:06
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Фото:Маркушин Олександр/Telegram)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Фото:Маркушин Олександр/Telegram)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Ирпень Киевской области, сообщил мэр города Александр Маркушин в Telegram.

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«Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который сотворили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был в шоке», — написал Маркушин.

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Мэр города подчеркнул, что Трюдо увидел сожженные и полностью разрушенные дома местных жителей, которые еще недавно радовались жизни и строили планы на будущее. Он также поблагодарил канадского премьера за поддержку Украины.

«Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и по восстановлению украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению инфраструктуры в Ирпене», — написал он.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последними данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Канада Война в Украине Ирпень Джастин Трюдо

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