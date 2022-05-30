Лавров заявил, что Франция — среди «главных героев разжигания украинского национализма» 30 мая, 06:21 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS A)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине».

Его цитирует прокремлевское агентство РИА Новости.

« К большому сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам грустно это видеть», – сказал он.

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По его словам, Париж активно вооружает Украину, в частности, наступательными вооружениями.

«Это свидетельствует лишь о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы», – заявил Лавров.

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