Сильный знак поддержки. В Киев приехал премьер Великобритании Борис Джонсон — фоторепортаж

9 апреля, 19:27
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Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве, 9 апреля (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве, 9 апреля (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Около 16:30 9 апреля заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига сообщил о начале встречи в Киеве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Владимира Зеленского.

Визит Джонсона в Киев стал мощным сигналом поддержки Украины.

«Премьер-министр посетил Украину, чтобы лично встретиться с президентом Зеленским в знак солидарности с украинским народом», — рассказал представитель Даунинг-стрит.

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Борис Джонсон во время своего визита в Киев в субботу, 9 апреля, объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

НВ публикует фоторепортаж визита британского премьера в Украину.

Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Киев Великобритания Украина-Россия Борис Джонсон Владимир Зеленский Российско-украинская война

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