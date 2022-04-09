Сильный знак поддержки. В Киев приехал премьер Великобритании Борис Джонсон — фоторепортаж 9 апреля, 19:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве, 9 апреля (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Около 16:30 9 апреля заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига сообщил о начале встречи в Киеве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Владимира Зеленского.

Визит Джонсона в Киев стал мощным сигналом поддержки Украины.

«Премьер-министр посетил Украину, чтобы лично встретиться с президентом Зеленским в знак солидарности с украинским народом», — рассказал представитель Даунинг-стрит.

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Борис Джонсон во время своего визита в Киев в субботу, 9 апреля, объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.



НВ публикует фоторепортаж визита британского премьера в Украину.



Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

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