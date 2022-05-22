«Никогда не оставим Украину в одиночестве». Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде — полный текст 22 мая, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда выступил в Верховной Раде (Фото:Верховная Рада Украины)

В воскресенье, 22 мая, в Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он стал первым иностранным лидером, лично выступившим в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 22 мая

НВ публикует полный текст и видео выступления президента Польши.

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Уважаемый господин Президент, дорогой друг Владимир, уважаемый господин Голова! Уважаемые дамы и господа депутаты! Все дорогие гости, прибывшие сюда! Дорогие украинские друзья, я сегодня в прекрасном гордом Киеве, в столице свободной, независимой, демократической Украины, которая почти 90 дней оказывает героическое сопротивление варварской агрессии.



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Я был здесь также 23 февраля, за несколько часов перед началом российского вторжения. Я был здесь, чтобы поддержать Украину, а также ее народ в очень тяжелое время, и заверить, что Польша никогда не оставит Украину в одиночестве.



Фото: Верховная рада Украины

Я был в Киеве также больше месяца назад с президентами прибалтийских стран: Литвы, Латвии и Эстонии — с друзьями вашего государства, мы говорили о конкретной помощи для вас. Но во время моего визита, визита в Киев в первой половине апреля, я был также в Бородянке и Ирпене. Я увидел следы преступления, безмерность человеческого несчастья, ужасные испытания, боль, уничтоженные дома, я увидел трагедию вашего народа. Я знаю, какие ужасные действия совершили в Буче и других городах варварские захватчики, за это они должны ответить перед международными судами. Это должно произойти, если мир справедлив и свободен на самом деле. Но, несмотря на огромное множество страданий, уничтожений, с которым каждый день имеет дело Украинский Народ, российские захватчики не сломили вас, им это не удалось. И я верю, что им это никогда не удастся. У свободного мира сегодня лицо Украины.



Как Президент Республики Польша имею честь выступать перед вами, представителями Украинского Народа, в украинском Парламенте в городе, где бьется сердце независимой, демократической Украины, это огромная привилегия, которую я воспринимаю как большой жест дружбы с Польшей и полякам. Спасибо вам за это от всей души. Благодарю вас, друзья.

Достопочтенные депутаты, все гости, но прежде всего, Владимир, уважаемый господин Президент, господин Голова, исторический момент, что Украина и Польша имеют сегодня невероятный политический шанс как два близкородственных народа этой части Европы. Господин Президент Владимир, ты сам говорил, что вместе нас более 80 миллионов, и что вместе мы сильнее. Мы не можем этот шанс погубить.

Дорогие украинские друзья, я хотел бы, чтобы вы знали, что ваши родные, жены, родители, дети, внуки, миллионы людей, которые вынуждены были выехать из Украины в Польшу, убегая от трагедии войны, не являются в нашем государстве беженцами — это наши гости.

Уверяю вас, что когда вы так храбро боретесь за независимость своей страны, они в польских домах в безопасности и смогут вернуться на свою Родину после того, как вы победите российского оккупанта. И я верю, что именно так будет.



Фото: Верховная рада Украины

Это своеобразный парадокс, что такое зло, совершаемое в Украине захватчиком, создало с другой стороны так много добра. Я верю, что это добро в этой новой дружбе между миллионами поляков и украинцев будет результатом того, что мы будем хорошими соседями уже навсегда. Это большой исторический шанс и большой исторический излом.

Господин Президент! Господин Председатель Верховной Рады! Я стою перед достойной Верховной Радой Украины как Президент Польши, чтобы поблагодарить вас. До сих пор вы благодарили, говорили, что Польша открыла границы для украинских беженцев и стала домом для них.

Вы говорите, что Польша дала Украине огромное количество танков, БТРов, противовоздушных комплексов, оружия, амуниции, которые стоят почти два миллиарда долларов, что все время мы повторяем, что Украина должна иметь поддержку свободного мира, да, это правда. Что Польша помогает и не испугалась российских, московских угроз — это тоже правда. Вы говорите, что Польша открыла свои границы и дала украинцам такие же права, которые имеют поляки, и приняла в школы ваших детей, и это тоже правда. Но это не мы герои, это вы являетесь этими героями. Я говорю об этом с гордостью, потому что Польша предоставила Украине поддержку, потому что мы в вас верили и верим. За многие месяцы до вспышки войны, я был убежден, что Украина эффективно даст отпор россии, что будет как герой стиха великого Ивана Франко, как «Дух, который тело рвет к бою, рвет за продвижение, счастье и свободу».



Благодарю вас за то, что вы защищаете Европу перед нашествием варварства и нового российского империализма, что показываете тиранам их место, что доказали, что дух свободного народа сильнее. Спасибо вам за это от всей души. Ты показала, Украина, что, как говорит твой Гимн, казачьего рода. Вы великие!



Я обращаюсь к вашим солдатам, которые воюют в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии, подразделениях территориальной обороны, к героическим защитникам Мариуполя, также находящимся теперь в российской неволе, и к тем, которые на всей линии фронта дают ожесточенное сопротивление захватчику. Вы герои Украины, но вы также герои Польши, Европы и всего мира. Спасибо вам за это от всей души. Примите наше глубокое уважение, большое глубокое уважение.



От всего сердца спасибо от имени народа Польши, спасибо за ваше сопротивление, за ваше мужество, за вашу любовь к свободе и любовь к Родине, она будет источником вашей победы. Верим в это.



Фото: Верховная рада Украины

Уважаемые дамы и господа! Враги многократно пытались нас поссорить, направить против себя. Сегодня и дальше пробуют, пугают поляков украинцами и украинцев поляками, используют для этого болезненные темы из нашего прошлого болезненного, из нашей истории. Но это им не удастся, слишком хорошо мы узнали эти методы, знаем, что напряжение в польско-украинских отношениях служит исключительно чужим интересам, а нам полякам и украинцам мешает.

Наши оба народа — это века истории, долгие века истории. Истории прекрасной, но во многих моментах тоже очень сложной. Мы совершили взаимно много ошибок, за которые мы заплатили высокую цену, говорил об этом во Львове папа Иоанн Павел II — великий сторонник мира и примирения украинско-польского. Напоминаю его слова: «Пусть благодаря очищению исторической памяти все будут готовы ставить выше то, что объединяет от того, что разъединяет, чтобы вместе строить будущее на взаимном уважении, братском сообществе, братском сотрудничестве и аутентичной солидарности» .



Сегодня мы, более чем когда-либо, совместно реализуем это послание и должны его реализовать в дальнейшем, опираясь на правду и взаимное уважение.



Во время последнего визита в Ватикан на могилу святого Иоанна Павла II я положил два венка: бело-красный и сине-желтый. И я молился вместе с моей женой, с нашими коллегами, с поляками, которые были тогда в Базилике Святого Петра, но также с присутствующими украинцами за свободную, суверенную, независимую Украину, которая будет жить со свободной, суверенной, независимой Польшей, за счастье и взаимное сотрудничество наших народов, за всех нас, за ваши семьи, за мир, дружбу и обеспечение будущего.



Дорогие друзья, именно за безопасное будущее народ Украины героически сражается с российским захватчиком уже три месяца. Многие государства, многие эксперты, мировые СМИ предполагали, что это будет скорая и победоносная война россии, что Киев упадет в течение трех дней. Но они не могли больше ошибиться: не упал ни через три дня, ни через 33 дня, ни через 53, ни через 83 дня. И не упадет! Не упадет — у меня нет никакого сомнения.



А когда почти все, именно будучи убеждены, что Киев упадет, эвакуировали отсюда свои посольства, польский посол Бартош Цихоцкий остался в Киеве, был здесь во время бомбежек и атаки на Киев с вами. И сегодня он со мной.

Спасибо вам, господин посол, спасибо господину послу, за то, что вы достойно представляете наше государство здесь, где это больше всего нужно. Спасибо от чистого сердца.

Уважаемые дамы и господа! Победоносная битва за Киев, победоносная битва за Харьков, героическая защита Мариуполя уже навсегда останутся на страницах истории. Украина показала всему миру, что она способна противостоять империальной россии, хотя никто в это не верил, а это произошло и это происходит. Россия не реализовала ни одну из своих стратегических целей, понесла огромные потери и несет их все время. Это большой успех Украинского государства, это большой успех Вооруженных Сил Украины, это большой успех украинской власти, это ваш успех, всего Украинского народа.

Западный мир объединился вокруг Украины. Большая в этом заслуга Соединенных Штатов Америки и лидерства со стороны Президента США Джо Байдена. Во времена настоящей угрозы подтвердилось, что крепкое американское лидерство и дальше нужно миру. Киев является местом, где ясно видно, что необходимо больше Америки в Европе как в военном, так и в экономическом измерениях.

К сожалению, в Европе в последнее время появлялись голоса, вызывающие беспокойство с требованиями, чтобы Украина уступила требованиям путина. И я хочу сказать четко: только Украина имеет право решать свое будущее, только Украина должна это решать. Мир, международное сообщество должно требовать от России закончить агрессию и полностью покинуть территорию Украины, перестать топтать международное право, не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас абсолютно — это железный принцип, его нужно соблюдать.

Сегодня это не вы, это западный мир сдает экзамен на значимость. Значат ли его ценности что-то. Если для святого покоя экономических интересов или политических амбиций пожертвуют Украиной, хотя бы сантиметром ее территории и клочком ее суверенитета, это будет огромный удар не только для Украинского народа, но для целого западного сообщества, я не имею здесь никаких сомнений.

Это время и ваше будущее покажут, покажут, что фундамент западного мира — такие ценности как демократия, права человека, солидарность — только прекрасно звучат, но в противостоянии с жестокой действительностью мало весят или что-то весят. Мы не можем допустить, чтобы эти слова были пустыми. Мы не можем этого допустить. Это большая ответственность Запада перед Украиной, большая ответственность международного сообщества перед вашим народом и вашим государством, я здесь не сомневаюсь.

После Бучи, после Бородянки, после Мариуполя не может быть возвращения к «business as usual» с россией. Уважаемые дамы и господа президенты, премьер-министры, уважаемые депутаты парламентов всех парламентов мира, не может быть возвращения к «business as usual». Честный мир не может этого сделать и перейти к повестке дня над преступлением, над агрессией, над топтанием основных принципов.

Дорогие друзья, как Польша, мы издавна предостерегали перед империальными посягательствами путина и россии, перед желанием отстроить влияние Советского Союза, возможно, и царской россии, перед зависимостью себя от российских энергоносителей. Мы говорили, что это, по сути, оружие, которое может быть использовано против Европы, против народов Европы. Мы говорили, но, к сожалению, нас не слушали, пренебрегали нашими предостережениями, нас обвиняли в русофобии.

Сегодня мир потихоньку соглашается, что мы были правы, но это очень горькая сатисфакция, поверьте мне. Об угрозе со стороны России говорил многократно святой памяти Президент Лех Качиньский — мой профессор, мой учитель, мой Президент и великий друг Украины. Я видел, как он боролся за то, чтобы принять Украину, Грузию в НАТО.

Проходит 14 лет от саммита в Бухаресте, на котором могли быть приняты исторические решения, которые дали бы Украине план вступления, план к членству в НАТО. Если бы тогда послушали Президента Леха Качиньского, вероятно, не было бы агрессии в 2014 году и не было нынешней войны, не было бы огромных уничтожений и человеческих страданий. История пошла бы по-другому.

Фото: Верховная рада Украины

Это должен быть большой упрек совести для некоторых европейских лидеров, поэтому так важно, чтобы сегодня не повторяли эти роковые ошибки, ведущие к таким несчастьям и страданиям. Никогда нельзя этого допустить.

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, Польша поддерживала и будет поддерживать Украину. Я лично не успокоюсь, пока Украина не станет членом Европейского Союза в полной мере этого слова. Это моя большая мечта как Президента Польши и как человека, чтобы мы могли вместе строить общее будущее, это очень важно не только для нас, но и для последующих поколений, для наших детей, внуков. Поэтому какая будет в последующие века наша часть Европы, как будут здесь жить люди, я думаю, что они будут здесь свободными, счастливыми и будут строить свое будущее и будут развивать свое будущее, я верю в это.

Я хочу напомнить, что это Польша как первое государство признало независимость Украины в 1991 году. В 1992 году мы подписали, первые наши Президенты независимых тогда полностью государств, подписали договор о хорошем соседстве, взаимососедстве. Но сегодня думаю, что можно смело сказать, что исторический момент снова формирует наши отношения, это факты, о которых я говорил и которым никто не может возразить. Сегодня пришло время, по моему глубокому мнению, на новый польско-украинский трактат, договор о хорошем соседстве. И на трактат, учитывающий все то, что мы вместе построили в наших отношениях хотя бы в последние месяцы.

Нынешняя война показала также, какая не самая лучшая сеть дорог, железной дороги, инфраструктуры между нашими государствами. Пора наверстать это опоздание. Польско-украинская граница должна быть объединена, а не разделена. Это должна быть наша великая цель ныне. Пусть одним из постоянных знаков наших отношений станет скоростное железнодорожное сообщение Киева и Варшавы. Построим его вместе. И я верю, что мы это сделаем в ближайшие годы.

Мы, как Польша, будем поддерживать активно Украину в пути к членству в Европейском Союзе. А теперь к статусу кандидата всеми силами, но также к полному членству в ЕС, потому что место свободной и демократической Украины в объединенной Европе. Я это хорошо знаю, но вы это хорошо знаете. И я убежден, что такое решение будет вашего общества, вашего народа в будущем, что такое решение Украинский народ примет, что так выразится, когда придет время. Я верю в то, что мы будем совместно пытаться как можно быстрее приблизить это время, а также то, чтобы Украина присоединилась к инициативе Триморья, которая объединяет государства нашего региона членов Европейского Союза. Эта инициатива с Украиной будет гораздо сильнее.

Мы хотим поддерживать вашу энергетическую независимость, а также активно участвовать в восстановлении вашей родины. Требуются специальные фонды для восстановления. Я буду об этом говорить уже в ближайшие дни с мировыми лидерами во время саммита в Давосе. Но помним, что Украина должна быть восстановлена, прежде всего, за средства агрессора. Таковы требования исторической справедливости. За средства российской федерации, напавшей на Украину, уничтожающей в Украине дома, уничтожающей украинскую промышленность, ворующей украинский урожай, убивающей в Украине людей. Для этой цели, прежде всего, нужно назначить замороженные в западных банках российские валютные резервы, а они огромные.

Это россия разрушила Украину, и это россия должна за это заплатить, здесь нет никаких сомнений. И я верю, что никто честный в мире таких сомнений не имеет. Понятным делом есть то, кто агрессор, на кого напали и чью землю уничтожают.

Дорогие друзья, во время наших разговоров с Владимиром, вашим Президентом, мы часто вспоминали польско-украинское Евро-2012. Может, кто-то удивится, что я говорю об этом сейчас здесь, в Верховной Раде Украины. Но вспомните там те радостные дни, вспомните там огромную акцию, эти огромные инвестиции, которые мы тогда реализовали, эту радость, которую влило в наши общества то, что нам удалось, что мы вместе реализовали большой проект.



Я глубоко верю, дорогие, что еще не один такой проект перед нами, что мы будем еще реализовывать огромные европейские и мировые проекты, также спортивные, но и другие. Украина выиграет войну, преодолеет трудности и будет восстановлена еще лучше, чем до российской агрессии. Я в этом убежден!

Да здравствует свободная, суверенная, независимая Украина! Да здравствует Польша!



Фото: Верховная рада Украины

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