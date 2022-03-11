Истребители раздора. Почему Польша и НАТО не согласовали передачу Украине самолетов МиГ-29 11 марта, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Союзники НАТО не решились передавать истребители Украине, поскольку опасаются нападения России (Фото:tokfm.pl)

Польское правительство опасается актов воздушной агрессии РФ из-за передачи истребителей Вооруженным силам Украины, а в США говорят, что 70 истребителей не дадут Киеву существенного перевеса в небе.

От начала войны высшее руководство Украины вместе с дипломатами пытаются добиться передачи ВВС семидесяти истребителей советского образца МиГ-29 и Су-25, которые остались на вооружении Польши, Болгарии и Словакии — ближайших соседей Украины и стран НАТО. После ряда эмоциональных заявлений Киева и Варшавы, Вашингтон, 9 марта, в лице представителя Пентагона Джона Кирби, окончательно отверг передачу Украине польских истребителей.



По словам Кирби, в США считают, что вместо самолетов лучше передать Киеву оборонительное вооружение: ручные противотанковые и противовоздушные системы. Чиновник из Пентагона уверен, что в распоряжении ВВС Украины имеется несколько эскадрилий боеспособных самолетов и дополнительная авиация не изменят эффективность украинских ВВС по сравнению с возможностями России. Кроме того, американская разведка считает, что передача МиГ-29 Украине может привести к серьезной реакции России по военной эскалации с НАТО.



Киев нуждается в усилении неба, поскольку сможет перехватывать самолеты врага, бомбардирующие мирные города, а также активней атаковать вражеские колонны военной техники.



НВ разбирался, что произошло внутри альянса и почему союзники проявили малодушие в вопросе усиления Украины боевой авиацией.



ПОИСК КРАЙНЕГО: НАТО И ПОЛЬША



28 февраля Украина официально заявила, что украинские пилоты прибыли в Польшу, чтобы получить военные самолеты от партнеров из ЕС. Речь шла о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать. В сообщении было конкретизировано, сколько их будет: 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.

«В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», — говорилось в сообщении командования Воздушных сил ВСУ. Эта новость быстро облетела сеть. И так же быстро МИД Польши, Болгарии и Словакии ее опровергли.

Позже в США заявили, что не против, если Польша самостоятельно передаст самолеты Украине. В Варшаве посчитали такую позицию США желанием усилить Киев за счет безопасности Польши.

8 марта МИД Польши подчеркнул готовность передать самолеты в распоряжение США на авиабазу Рамштайн в Германии. Ведомство призвало Румынию и Словакию сделать то же самое. На что в Госдепе пояснили, что предложение Варшавы застало их врасплох.



Марек Сверчинский старший аналитик по безопасности организации Polityka Insight в эфире варшавского радио (ТОК FM) сказал, что такая позиция Польши дипломатическим языком называется «ударом по столу». По его словам, между строк следует читать: берите эти самолеты и сами передавайте.

«Польша — и это правильно — не хотела идти на все риски. А США — и, наверное, правильно с их точки зрения — намеревались уладить дело чужими руками», — сказал Сверчинский.

На этом, подчеркнул эксперт, диалог поляков и американцев о передаче самолетов Украине оказался исчерпанным. Если план передачи самолетов Украине действительно существовал, то все что произошло является провалом для всех заинтересованных сторон.



Кроме распрей внутри НАТО, эксперт называет еще одну причину неудачи — чрезмерное освещение темы украинской стороной.

«НАТО не хочет сугубо по политическим соображениям, поскольку политики в Брюсселе влиятельнее военных даже в штаб-квартире НАТО. Передача самолетов [Польшей] в агентство по закупкам (DARPA) — другое дело: это закупка одним из партнеров нужных вещей в НАТО-супермаркете, — поясняет Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий и полковник запаса.

По мнению Кевлюка, диллема Варшавы и Вашингтона состоит в том, что прямая поставка самолетов одной или другой стороной, в их понимании, будет означать втягивание их в войну.

Не удержался от комментариев по поводу нерешительности стран НАТО Владимир Зеленский: «Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим — решайте это побыстрее. Не перекладывайте ответственность, а отправьте нам самолеты».



РИСКИ ДЛЯ ПОЛЬШИ



Сверчинский поясняет, что желание поляков не передавать самолеты Украине от имени Польши вполне объяснимо: «Варшава не хочет подвергать себя опасности», — пишет он в своей колонке. По его словам, пока продолжалась «смута в рядах НАТО», Москва «нанесла удар» огласив, что будет рассматривать усиление неба над Украиной «агрессией НАТО и предлогом для войны», поэтому альянс и Варшава «нажали на тормоз».



Польские политологи Мацей Кисиловский и Анна Войчук в колонке для НВ предупреждают: нападение России на Украину должно стать тревожным сигналом для элит центральноевропейских членов НАТО и остального альянса.



США вдобавок к переброске солдат в Польшу в начале февраля, экстренно решили отправить в Польшу из Германии, на границу с Украиной, системы ПВО Patriot. В Пентагоне объяснили такое решение предупредительной мерой в связи с войной в Украине.



По мнению Сверчинского, появление Patriot доказывает, что Пентагон серьезно относится к российской угрозе воздушного нападения, однако уверен, что данные противоракетные комплексы не смогут защитить Польшу от удара, если бы Путин нашел в переброске самолетов предлог для усмирения Варшавы.



Активность НАТО на восточном фланге, постепенно передается польскому обществу, говорит НВ Константы Чудковски, редактор новостного портала в городе Прушкув, Варшавской агломерации, сродни украинского Ирпеня. По его словам, на бытовом уровне, поляки напуганы войной в Украине и активно обсуждают вероятность ядерного удара Москвы по Варшаве.



ВЫВОД

«Киеву нужно продолжить давление на Вашингтон, чтобы самолеты были получены. В конце концов мы от них получили множество различного оружия, — говорит НВ международник Василий Мирошниченко. Добавляет, что, возможно, этот вопрос сдвинется с места в будущем и НАТО найдет «креативное решение».

Кевлюк со своей стороны резюмирует: Украина должна опираться на свои силы и не ожидать чего-либо, что не предусмотрено ранее заключенными договорами.



А в Офисе президента неофициально призывают прессу в дальнейшем осторожно относиться к такого рода новостям, как передача истребителей и не помогать врагу искать поводы для давления на страны НАТО.

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