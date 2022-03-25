«Главная цель». Армия России собираются сосредоточить свои силы на захвате Донбасса — Минобороны РФ 25 марта, 18:40 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащие РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Армия России планирует сосредоточить свои силы на Донбассе, чтобы «освободить» его.

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Об этом в пятницу заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, сообщает Радио Свобода.

По его словам, «возможность штурма заблокированных в Украине городов не исключена, но главная цель российских военных — это полное освобождение Донбасса». Однако он не уточнил, идет ли речь о всей территории Донецкой и Луганской областей, или же о временно оккупированных территориях.

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Рудской также сказал, что Россия якобы изначально не планировала штурм этих городов, чтобы «не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения».

«И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса», — заявил представитель Минобороны.