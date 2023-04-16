Партнеры переоценили свои силы. Запланированные даты поставки вооружений Украине не будут соблюдены — Рахманин 16 апреля, 10:27 Кроме других вооружений, задерживается поставка Украине танков Leopard 2 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Нардеп и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, комментируя в эфире Radio NV заявление президента Владимира Зеленского о контрнаступлении, заявил, что запланированные даты поставок вооружений Украине соблюдены не будут.



«Там есть и объективные, и субъективные сложности. Объективные состоят в том, что средства поражения, вооружение нужно довезти, доставить в Украину так, чтобы максимально его обезопасить. Субъективные — они, к сожалению, не новые, и я об этом говорил, и не только я, потому что наши партнеры, когда они брали на себя соответствующие обязательства, они немного переоценили свои силы», — сказал Рахманин Radio NV.

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По словам нардепа, техническое состояние определенного количества систем вооружения, в первую очередь танков Leopard 2 различных модификаций, не соответствуют нормам для бронированной техники, используемой на поле боя.

«Они нуждаются в восстановлении, они нуждаются в ремонте; иногда регламентно-текущем, иногда, к сожалению, капитальном. И поэтому в принципе поставка танков, в частности, происходит не так быстро, как это должно быть», — сказал он.

Рахманин также рассказал о проблемах с поставкой боеприпасов — как советского образца, запасы которых по всему миру иссякают, так и натовских 155 миллиметровых снарядов, на которых работает определенное количество артиллерийских систем, которые используют Вооруженные силы Украины.

«Как раз, в принципе, и усилия наших партнеров, и усилия чиновников, должностных лиц-украинцев как раз направлены на то, чтобы максимально сделать более интенсивными и ритмичными эти поставки. В чем-то ситуация выравнивается. Но, к сожалению, скажем так, я думаю, что об этом можно говорить, потому что об этом говорят уже вслух, в том числе и украинские чиновники, и об этом пишут, и западная пресса, об этом сегодня упоминали, например, The Washington Post, в принципе те даты поставки вооружений, которые планировали раньше, они, к сожалению, не будут соблюдены», — отметил нардеп.

25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление, поскольку для этого сейчас не хватает техники и боеприпасов.

По данным Washington Post, контрнаступление ВСУ отложили из-за погоды, медленной поставки оборудования и недавно «слитых» документов Пентагона о состоянии украинских войск.