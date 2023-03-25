Украина пока не может начать контрнаступление — Зеленский 25 марта, 10:00 Украинский танк вблизи Бахмута, Донецкой области, 7 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление, поскольку для этого сейчас не хватает техники и боеприпасов.

Об этом он сказал в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Зеленский признал, что ситуация на востоке Украины «нехорошая», и подчеркнул, что причина в «нехватке боеприпасов».

Видео дня

«Ждем боеприпасов от наших партнеров», — сказал он.

По его словам, российские оккупанты выстреливают за день втрое больше снарядов, чем украинские войска.

Зеленский добавил, что недостаток оружия, в том числе тяжелой техники и истребителей, также не позволяет начать контрнаступление.

«Мы еще не можем начать [наступление]. Мы не можем их [наших военных] отправить в таких условиях», — говорит президент.

Он еще раз призвал союзников нарастить поставки оружия.

«Если будет политическая воля, вы можете найти способ нас поддержать. Мы в состоянии войны и не можем ждать», — подчеркнул Зеленский.