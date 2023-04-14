«Партнеры переоценили свои силы». Интервью NV с Рахманиным о подготовке наступления ВСУ и причинах его задержки 14 апреля, 14:25 NV Премиум Украинские военные недалеко от линии фронта в Запорожской области, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, в интервью Radio NV рассказал о потребностях украинских войск, подготовке наступления ВСУ и влиянии утечки документов Пентагона на военные планы.

— В прошлый раз, когда мы с вами встречались в эфире, мы отмечали, и вы отмечали некое отставание темпов поставок вооружений для Украины. Кстати, в графике, утвержденном нашими партнерами. На сегодняшний день происходит выравнивание этих графиков и терминов, в частности, в вопросе поставки Украине основных боевых танков?

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— В данном случае буду ссылаться на президента Украины, совсем недавно заявившего о том, что наступление, полагаю, что корректно все-таки называть это наступлением, а не контрнаступлением, потому что контрнаступление — это действие, которое происходит непосредственно во время враждебного наступления сразу после него. Поэтому корректно говорить о наступлении, особенно если это будет, условно говоря, не район Бахмута, например, а, скажем, где-то на юге. Так вот наступление откладывается, об этом говорил президент и не только президент.