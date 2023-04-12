Украина отложила контрнаступление по трем причинам — Washington Post 12 апреля, 17:00 Танк ведет огонь (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Контрнаступление ВСУ было отложено по нескольким причинам, сообщает The Washington Post. По данным издания, операцию решили перенести из-за погоды, медленных поставок оборудования и недавно «слитых» документов Пентагона о состоянии украинских войск.

Как подчеркивается в материале, ставка слишком высока: Украина намерена вернуть себе территории, поэтому идти на риску ВСУ не стали, не имея в своем распоряжении всех составляющих.

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«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», — говорится в статье.

По информации Washington Post, командир одного из подразделений ВСУ, дислоцированных в районе Бахмута, отметил, что украинцы наблюдали «недавно мобилизованных» российских военных, которые, по его словам, «очень хорошо укрепляют свои позиции». Командир с позывным Метис заявил, что несмотря на успех некоторых вылазок, его подразделение не готово к полномасштабному наступлению.

Также, как отмечает издание, начать контрнаступление не дают возможные "слитые" секретные документы Пентагона, в которых рассказывается о состоянии украинской армии и планах контрнаступления.

Как писала ранее The Washington Post, согласно февральским оценкам американской разведки, которые содержатся в «слитых» в Сеть якобы секретных документах, США скорее скептически настроены касательно перспектив успеха будущего контрнаступления Украины.

Вашингтон, говорилось в материале, ожидает, что операция приведет к «скромным территориальным достижениям» и «значительно меньшим» результатам, чем начальные цели украинских военных, направленные на возвращение оккупированных Россией территорий.

Американский телеканал CNN со ссылкой на близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник сообщал, что после «слива» документов Пентагона Киев якобы изменил ряд военных планов.

Комментируя эту информацию, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет принимать решение о контрнаступлении «в последний момент», а западным партнерам стоит быть «более бдительными».

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.



В то же время, уже после публтикации «слитых» документов Пентагона премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что защитники Украины могут начать контрнаступление летом.

Данилов заявлял, что информационный ажиотаж вредит Силам обороны Украины. Он призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления и отметил, что оно происходит каждый день.

Заместительница министра обороны Анна Маляр предупреждала, что официально говорить о планах ВСУ могут только президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

