Россияне успели окопаться. Союзники Украины опасаются, что перелом в войне произойдет только в следующем году — Bloomberg 14 апреля, 15:32 Украинские военные возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее военные смогут совершить решающий прорыв в этом году, поскольку российские военные успели окопаться перед украинским контрнаступлением, сообщает Bloomberg.



Эти настроения резко контрастируют с настроениями в конце прошлого года, когда были осуществлены успешные контрнаступления и освобождены обширные территории, отмечает издание.

Видео дня

Европейские чиновники, принимающие участие в усилиях по поддержке украинской армии, рассказали журналистам, что сдерживают свои ожидания и рассматривают возможность интенсивных боевых действий в 2024 году.

Издание напоминает, что согласно документам Пентагона, утечка которых произошла недавно, американские чиновники шесть-восемь недель назад также скептически оценивали возможности Украины.

В статье Bloomberg говорится, что некоторые европейские чиновники не рассчитывают, что в этом году произойдет украинское наступление на Мелитополь. Один из чиновников сообщил, что более реалистичной целью считается продвижение на около 30 км, после которого российские логистические линии окажутся в зоне доступа украинской артиллерии, что позволит создать условия для наступления в 2024 году. Он добавил, что членам НАТО необходимо работать над повышением своих производственных мощностей и поддержки, которая потребуется для успеха этих усилий.

Издание отмечает, что даже менее амбициозный толчок, похоже, будет стоить тысяч жизней и большого количества боеприпасов и оборудования из-за эшалонированной защиты России из минных полей, рвов и бетонных противотанковых пирамид, построенной зимой.

Несколько европейских чиновников, работающих в сфере обороны, сообщили, что ожидается, что украинское наступление начнется к середине мая и будет происходить на нескольких направлениях, часть из которых будет ловушками. Один из них утверждает, что начало наступления необязательно будет являться главным элементом операции, учитывая, что Россия к нему готовилась.

Украинские аналитики ожидают более позднего начала, когда новые войска и оборудование будут интегрированы, чтобы обеспечить то, что, по их мнению, может быть лучшим и, возможно, последним шансом победить Россию. Фактическое время и направление наступления держатся в секрете.

Новая военная техника включает в себя комплекты США, известные как JDAM, которые создают высокоточные ракеты из обычных гравитационных бомб. Союзники Киева также поставили артиллерийские снаряды, танки и прочее вооружение для наступления.

Учитывая, что война, вероятно, продолжится в следующем году, союзники разрабатывают новые планы поставок. Второе большое наступление потребовало бы дальнейших широкомасштабных поставок западного финансирования, оружия и боеприпасов. Есть риск того, что это вызовет политическую оппозицию в столицах, также препятствием могут стать ограниченные возможности.

«Ни одна из армий не такая, какой была», — сказала Дара Массикот, специалистка по исследованиям России в военной сфере в Rand Corporation, аналитическом центре США, которая прогнозировала войну на истощение с высокой ценой для обеих сторон.

В документах Пентагона, обнародованных в результате утечки, говорится, что шансы Украины невелики, «но одновременно Остин говорит, что они дали нам все, что нам нужно», — сказал Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований, аналитического центра украинского правительства. Это несоответствие, по его словам, «приводит нас к некоторым довольно неприятным выводам».

США должны поставлять ракеты класса «земля-земля» производства Lockheed Martin Corp, сказал Белесков. MGM-140 ATACMS имеет радиус действия до 300 км и могут использоваться для достижения дальнего тыла России. Это позволило бы Украине сдержать перемещение боеприпасов и резервов, необходимых для российской обороны, устранив необходимость сначала пробиваться через 30 км оборонительных укреплений.

Проблема в том, что в конце концов у Украины и США разные приоритеты, сказал Белесков. «Война лишила Россию статуса большой угрозы на долгие годы, поэтому интересы США и Украины не обязательно совпадают».

США не предоставляют ракеты из-за опасений, что они могут быть использованы против целей в глубине России. Чиновники опасаются, что это может расширить масштабы войны и подпитать пропаганду Кремля о том, что Россия не вторгается в Украину, а защищается от нападения НАТО. Россия уже осудила поставки танков и высокоточных боеприпасов большой дальности как эскалационные.

Правительства США и других стран неоднократно недооценивали возможности Украины, включая прогноз США в начале войны прошлого февраля, что Россия может захватить Киев в течение 72 часов.

Прошлым летом как раз перед украинскими прорывами также были прогнозы тупиковой ситуации. Эта тенденция, похоже, повторяется, сказал Белесков.