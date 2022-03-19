«Новая эра запугиваний». Путин не остановится, если победит в войне против Украины, нормализация отношений с ним станет ошибкой — Джонсон 19 марта, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Richard Pohle/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о начале «новой эры запугиваний», если российскому диктатору Владимиру Путину удастся добиться успеха в ходе полномасштабного вторжения в Украину, которое стало его «катастрофической ошибкой».

Об этом он сказал во время выступления на конференции Консервативной партии в Блэкпуле, сообщает The Guardian.

По мнению Джонсона, глава Кремля начал войну против Украины не из-за того, что обеспокоен ее возможным вступлением в НАТО, а из-за своего страха перед ней и ощущения угрозы из-за «исторической близости» двух стран.

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«Он испугался Украины, потому что в Украине свободная пресса. В Украине были свободные выборы, и с каждым годом Украина продвигалась — не всегда это было легко — к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера и боялся неочевидного упрека к себе», — сказал Джонсон.

Британский премьер подчеркнул: важно, чтобы вторжение РФ провалилось, поскольку «одержавший победу Путин не остановится на Украине». По его словам, успех российского диктатора станет «зеленым светом» для автократов на Ближнем и Дальнем Востоке.

«Конец свободы в Украине будет означать угасание любой надежды на свободу в Грузии, а затем в Молдове. Это будет означать начало новой эры запугивания во всей Восточной Европе — от Балтийского до Черного моря[…]. Это переломный момент для мира. Это момент выбора. Это выбор между свободой и угнетанием», — подчеркнул Джонсон.

Он предостерег других лидеров от позиции «реальной политики» в отношении Путина и «примирения с тиранией». Джонсон считает, что нормализация отношений с главой Кремля после вторжения РФ в Украину, к чему прибег Запад в 2014 году после оккупации Крыма, стало бы той же ошибкой.



Ранее Британия, Нидерланды и Канада объявили о создании Международной группы поддержки Украины, цель которой обеспечить мощную политическую, гуманитарную, экономическую и оборонную поддержку Киева на фоне полномасштабного вторжения РФ сейчас и в будущем.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил план из шести пунктов реагирования на вторжение РФ в Украину, призвав другие страны присоединиться к нему. Джонсон заявил, что Запад будет ужесточать санкции, пока РФ не прекратит войну.

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