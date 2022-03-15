Зеленский встретился с главами правительств Польши, Чехии и Словении в Киеве 15 марта, 22:49 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии.

Глава государства подчеркнул, что их визит в Киев сейчас — «мощное свидетельство поддержки».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, польский вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша приехали в Киев на поезде 15 марта.

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