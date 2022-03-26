Ряд стран поддержали введение в Украину миротворческой миссии НАТО — премьер Польши 26 марта, 06:54 Цей матеріал також доступний українською Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что несколько стран поддержали введение в Украину миротворческой миссии НАТО. В частности, есть положительная реакция от Дании и Литвы, пишет RMF.

Также есть одобрение и со стороны других стран, но они ожидают реакции Североатлантического альянса.

Война России против Украины - последние новости



«Для тех, кто настроен скептически, а были и те, кто был в зале Совета Европы, я хотел бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным городом, откуда бегут люди», — сказал премьер-министр Польши.

Видео дня

Тогда, как он отметил, государствам придется принять «десятки миллионов беженцев».

«Я думаю, что сегодня, глядя на варварское поведение Путина и русских, русских солдат, можно представить самые плохие сценарии. К сожалению, я могу представить и худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции все более обоснована», — сказал Моравецкий.