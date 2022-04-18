ООН предложила Украине и России провести переговоры по гуманитарным вопросам 18 апреля, 20:34 Цей матеріал також доступний українською Мартин Гриффитс (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

ООН предлагает провести встречу Украины и России для обсуждения гуманитарных коридоров. Об этом заявил заместитель генсекретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время брифинга.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Офис ООН уже возобновил работу в Киеве. По словам Гриффитса, организация предложила обеим сторонам встретиться под эгидой ООН дистанционно или лично для обсуждения гуманитарных вопросов, в том числе возможного прекращения огня и зеленых коридоров. Говоря о ситуации в Мариуполе, он отметил, что для безопасной эвакуации мирных жителей нужно как минимум трехдневное «окно».



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Гриффитс сказал, что впечатлен посреднической ролью, которую Турция сыграла в переговорах между Украиной и Россией. Он надеется, что встречу по гуманитарным вопросам тоже можно будет провести в Турции:

«Как я уже говорил, украинская сторона согласилась, надеюсь, россияне тоже согласятся».

Он также заявил, что сейчас гуманитарного прекращения огня в Украине «не предвидится», но что это может произойти через несколько недель, в зависимости от ситуации на поле боя и хода переговоров.

В Генштабе ВСУ ранее заявили, что российские оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, не дают эвакуировать гражданских из временно занятых населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные коридоры и обстреливают места возле возможных зеленых маршрутов.

18 апреля в Украине не согласовали гуманитарные коридоры для эвакуации населения из-за провокаций россиян.

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