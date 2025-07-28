Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении боевых действий после переговоров с Трампом
Премьер Камбоджи Хун Манет, премьер Малайзии Анвар Ибрагим и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай, 28 июля 2025 года (Фото: Mohd Rasfan/Pool via REUTERS)
Таиланд и Камбоджа договорились прекратить военные действия в приграничных районах после новых столкновений 24 июля. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который выступил посредником в переговорах, пишет Bloomberg в понедельник, 28 июля.
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Манет провели переговоры в Малайзии при участии представителей США и Китая.
По словам Анвара, стороны договорились о безоговорочном прекращении огня с полуночи 29 июля, региональные военные командиры должны встретится утром во вторник.
В совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров, три страны заявили, что их министрам иностранных дел и министрам обороны «поручено разработать детальный механизм реализации, проверки и отчетности о прекращении огня», что послужит основой для устойчивого мира.
Эти переговоры стали первым официальным диалогом после новых столкновений между силами Таиланда и Камбоджи на спорных участках границы. Таиланд настаивает на том, что любое прекращение огня должно включать вывод войск, прекращение применения оружия и соглашение об урегулировании конфликта. Камбоджа в свою очередь заявляет о необходимости безоговорочного прекращения боевых действий, пишет Bloomberg.
26 июля президент США Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с лидерами стран и заявил, что они согласились «немедленно договориться о прекращении огня». Трамп также пригрозил, что Вашингтон не будет заключать торговое соглашение о снижении высоких пошлин на экспорт ни с одной из сторон, пока продолжаются боевые действия.
Позже тайские СМИ сообщили, что бои между вооруженными силами Таиланда и Камбоджи временно прекращены из-за сильных ливневых дождей, но обе стороны сохраняют свои позиции.
Война между Таиландом и Камбоджей
24 июля 2025 года между силами Таиланда и Камбоджи возобновились вооруженные столкновения на спорном участке границы после относительного затишья с 2011 года.
Таиланд развернул истребители F-16 против военных объектов Камбоджи вдоль спорной границы, что привело к резкой эскалации напряженности.
Атака произошла на следующий день после того, как тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу. В результате новых столкновений по меньшей мере 36 человек погибли, более 150 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны 800-километровой границы.
В выходные ситуация резко обострилась: сообщалось о сильном артиллерийском обстреле и авиаударах, а обе стороны обвиняли друг друга в нападениях на гражданские районы.
25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми приграничных районах.