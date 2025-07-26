Трамп заявил, что ведет переговоры с Камбоджей и Таиландом о прекращении войны

Дональд Трамп провел переговоры с премьером Камбоджи и собирается поговорить с исполняющим обязанности премьера Таиланда (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein REFILE)

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с премьер-министром Камбоджи прекращение войны с Таиландом и собирается позвонить исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда, чтобы также попросить о прекращении огня и прекращении войны.

Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

«По стечению обстоятельств, мы сейчас ведем торговлю с обеими странами, но не хотим заключать никакого соглашения ни с одной из них, если они воюют — и я им об этом сказал!» — добавил Трамп.

Он также сообщил, что его разговор с исполняющим обязанности премьера Таиланда состоится в ближайшее время и после него планируется повторный разговор с премьер-министром Камбоджи «относительно прекращения войны и прекращения огня на основе того, что скажет Таиланд».

«Я пытаюсь упростить сложную ситуацию! Много людей погибает в этой войне, но это очень напоминает мне конфликт между Пакистаном и Индией, который был успешно прекращен», — подытожил президент США.

Через некоторое время Трамп сообщил, что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и что «это был очень хороший разговор».

«Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это послание премьер-министру Камбоджи. После разговора с обеими сторонами, прекращение огня, мир и процветание кажутся естественными», — написал президент США.

Война между Таиландом и Камбоджей

24 июля, между силами Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения на спорном участке границы.

Таиланд развернул истребители F-16 против военных объектов Камбоджи вдоль спорной границы, что привело к резкой эскалации напряженности, которая «грозит перерасти в более широкий конфликт».

Атака произошла на следующий день после того, как тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу. Этот инцидент привел к ухудшению отношений между двумя соседними странами «до самого низкого уровня за последние годы», писал CNN.

Огонь и дым поднимаются после того, как беспилотник Королевской тайской армии нанес удар по складу оружия камбоджийских военных в районе, называемом холм Пху Ма Куэа вблизи провинции Преах Вихеа, Камбоджа. / Фото: Thai Army/Handout via REUTERS

В Таиланде заявили об уничтожении двух военных штабов Камбоджи. Там сказали, что авиаудары были направлены «только на военные объекты».

Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что Таиланд нанес авиаудары по ее территории, пообещав «решительный ответ».

Перед тем, как Таиланд применил истребители F-16 против военных объектов Камбоджи, утром вдоль границы начались вооруженные столкновения. По данным Reuters, столкновения произошли по меньшей мере на шести локациях вдоль 209-километрового участка границы.

Солдат в провинции Бурирам в Таиланде после того, как Таиланд поднял истребитель F-16 для бомбардировки целей в Камбодже после артиллерийских залпов с обеих сторон, в результате которых погибли мирные жители / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Таиландские военные заявили, что камбоджийские солдаты обстреляли их военную базу возле древнего храма Та Муен Тхом, который находится на спорной территории на юге таиландской провинции Сурин и на северо-западе Камбоджи.

Таиланд также обвинил камбоджийские войска в обстреле из тяжелого вооружения гражданского района в провинции Сурин, в результате чего были ранены три человека.

В ответ представитель Минобороны Камбоджи сказал, что войска действовали в рамках самообороны после «неспровоцированного вторжения тайских солдат».

В Таиланде заявили, что удары были ответом на мину, покалечившую их военного. В результате обстрелов погибли 12 человек, 11 из которых — гражданские, включая ребенка. Ранения получил еще 31 человек.

Разбитое стекло лежит на земле в поврежденном здании больницы Фаном Донг Рак в Таиланде после того, как в нее попала артиллерия Камбоджи / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Снаряды попали в больницу, что министр здравоохранения Таиланда назвал военным преступлением. Всего из зон конфликта эвакуировали более 130 тысяч мирных жителей.

Таиланд предупредил Камбоджу, что конфликт может «потенциально перерасти в войну», а исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтам Вечаячай заявил, что Бангкок стремится защищать свою территорию и суверенитет.

25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми приграничных районах из-за артиллерийских обстрелов из Камбоджи.