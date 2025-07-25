Таиланд нанес авиаудар по Камбодже

В четверг, 25 июля, Таиланд впервые за 13 лет нанес авиаудар по территории Камбоджи, применив истребитель F-16 в ответ на артиллерийские обстрелы, повлекшие гибель по меньшей мере 11 мирных жителей с обеих сторон.

Об этом сообщает Reuters.



Боевые действия разгорелись в спорном пограничном районе, где обе стороны обвиняют друг друга в провокации. Обстрелы охватили по меньшей мере шесть локаций вдоль 209-километрового участка границы.

Реклама

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

По словам Камбоджи, действия Бангкока были «жестокой агрессией». В Таиланде заявили, что удары были ответом на мину, которая покалечила их военного. В результате обстрелов погибли 12 человек, 11 из которых — гражданские, включая ребенка. Ранения получили еще 31 человек.

Снаряды попали в больницу, что министр здравоохранения Таиланда назвал военным преступлением. Власти эвакуировали более 40 тысяч человек с приграничных территорий.

Конфликт возник из-за давнего территориального спора вокруг индуистских храмов Та Моан Том и Преах Вихеар. Камбоджа обратилась в Международный суд ООН, но Таиланд отказался признавать юрисдикцию.