В Бангкоке произошла стрельба на рынке, погибли по меньшей мере шесть человек

В столице Таиланда Бангкоке в понедельник, 28 июля, на рынке произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Reuters .

Заместитель комиссара полиции Бангкока Чарин Гопатта рассказал, что в число погибших входит и сам стрелок, который покончил жизнь самоубийством.

По данным Центра экстренной медицинской помощи Эраван, мужчина убил четырех охранников рынка, а также женщину.

Трагедия произошла на рынке Or To Ko, где продают сельскохозяйственные продукты и местные продукты питания.

В Сети распространяют фото вооруженного мужчины, который, вероятно, устроил стрельбу на рынке. Также в соцсетях есть видео, на котором слышны крики и выстрелы.