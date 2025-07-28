В Бангкоке произошла стрельба на рынке, погибли по меньшей мере шесть человек

28 июля, 11:15
В Сети распространяют фото вооруженного мужчины, который, вероятно, устроил стрельбу на рынке (Фото: Gerry Soejatman/X)

В столице Таиланда Бангкоке в понедельник, 28 июля, на рынке произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель комиссара полиции Бангкока Чарин Гопатта рассказал, что в число погибших входит и сам стрелок, который покончил жизнь самоубийством.

По данным Центра экстренной медицинской помощи Эраван, мужчина убил четырех охранников рынка, а также женщину.

Трагедия произошла на рынке Or To Ko, где продают сельскохозяйственные продукты и местные продукты питания.

В Сети распространяют фото вооруженного мужчины, который, вероятно, устроил стрельбу на рынке. Также в соцсетях есть видео, на котором слышны крики и выстрелы.

https://twitter.com/nexta_tv/status/1949732730821853242
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Таиланд Стрельба Бангкок Рынок

