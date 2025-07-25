Таиланд объявил военное положение в восьми районах у границы с Камбоджей

Люди в укрытии после того, как Таиланд и Камбоджа обменялись ударами (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Таиланд в пятницу, 25 июля, объявил военное положение в восьми приграничных районах из-за артиллерийских обстрелов из Камбоджи. Об этом сообщает издание Hindustan Times .

По данным издания, в Бангкоке уже предупредили, что ситуация может перерасти в войну. Командующий на военной границе заявил, что решение было принято из-за «применения Камбоджей силы» для входа на территорию Таиланда.

Издание добавило, что Таиланд предупредил Камбоджу, что конфликт может «потенциально перерасти в войну», а исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтам Вечаячай заявил, что Бангкок стремится защищать свою территорию и суверенитет.

«Мы пытались достичь компромисса, поскольку мы соседи, но теперь мы поручили тайским военным действовать немедленно в случае чрезвычайной ситуации», — сказал Пхумтам.

По данным министерства здравоохранения Таиланда, по меньшей мере 15 человек погибли, более трех десятков человек получили ранения. Также из зон конфликта в Таиланде было эвакуировано более 130 тысяч мирных жителей.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций планирует провести экстренное заседание по кризису 25 июля.

25 июля Таиланд впервые за 13 лет нанес авиаудар по территории Камбоджи, применив истребитель F-16 в ответ на артиллерийские обстрелы, повлекшие гибель по меньшей мере 11 мирных жителей с обеих сторон.

Боевые действия разгорелись в спорном пограничном районе, где обе стороны обвиняют друг друга в провокации. Обстрелы охватили по меньшей мере шесть локаций вдоль 209-километрового участка границы.

Конфликт возник из-за давнего территориального спора вокруг индуистских храмов Та Моан Том и Преах Вихеар. Камбоджа обратилась в Международный суд ООН, но Таиланд отказался признавать юрисдикцию.