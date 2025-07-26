Камбоджийский военнослужащий стоит на реактивной установке залпового огня БМ-21 Град после начала обмена ударами между Камбоджей и Таиландом (Фото: REUTERS/Soveit Yarn)

Бои между вооруженными силами Таиланда и Камбоджи временно прекращены из-за сильных ливневых дождей, но обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой, сообщает тайское издание The Nation со ссылкой на оперативный центр 2-й армии Таиланда.

Издание пишет, что ситуация оставалась практически неизменной с полудня по состоянию на 16:00 по местному времени 26 июля.

Временное прекращение огня, вызванное неблагоприятными погодными условиями, обеспечивает короткую передышку как для военных, так и для гуманитарных работников, которые пытаются помочь перемещенному населению, отмечается в статье. В то же время, поскольку обе армии удерживают свои позиции, ситуация остается нестабильной и может обостриться, как только погодные условия улучшатся.



Также отмечается, что власти Таиланда на момент написания статьи эвакуировали 97 431 мирного жителя из районов риска — что на 9 393 человека больше, чем в предыдущих сообщениях — переместив их в определенные пункты сбора гражданских лиц в четырех провинциях.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Камбоджи и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, чтобы прекратить войну. Он написал, что обе страны хотят прекращения огня и мира.

Война между Таиландом и Камбоджей

24 июля, между силами Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения на спорном участке границы.

Таиланд развернул истребители F-16 против военных объектов Камбоджи вдоль спорной границы, что привело к резкой эскалации напряженности, которая «грозит перерасти в более широкий конфликт».

Атака произошла на следующий день после того, как тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу. Этот инцидент привел к ухудшению отношений между двумя соседними странами «до самого низкого уровня за последние годы», писал CNN.

Огонь и дым поднимаются после того, как беспилотник Королевской тайской армии нанес удар по складу оружия камбоджийских военных в районе, называемом холм Пху Ма Куэа вблизи провинции Преах Вихеа, Камбоджа. / Фото: Thai Army/Handout via REUTERS

В Таиланде заявили об уничтожении двух военных штабов Камбоджи. Там сказали, что авиаудары были направлены «только на военные объекты».

Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что Таиланд нанес авиаудары по ее территории, пообещав «решительный ответ».

Перед тем, как Таиланд применил истребители F-16 против военных объектов Камбоджи, утром вдоль границы начались вооруженные столкновения. По данным Reuters, столкновения произошли по меньшей мере на шести локациях вдоль 209-километрового участка границы.

Таиландские военные заявили, что камбоджийские солдаты обстреляли их военную базу возле древнего храма Та Муен Тхом, который находится на спорной территории на юге таиландской провинции Сурин и на северо-западе Камбоджи.

Таиланд также обвинил камбоджийские войска в обстреле из тяжелого вооружения гражданского района в провинции Сурин, в результате чего были ранены три человека.

В ответ представитель Минобороны Камбоджи сказал, что войска действовали в рамках самообороны после «неспровоцированного вторжения тайских солдат».

Солдат в провинции Бурирам в Таиланде после того, как Таиланд поднял истребитель F-16 для бомбардировки целей в Камбодже после артиллерийских залпов с обеих сторон, в результате которых погибли мирные жители / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

В Таиланде заявили, что удары были ответом на мину, покалечившую их военного. В результате обстрелов погибли 12 человек, 11 из которых — гражданские, включая ребенка. Ранения получил еще 31 человек.

Снаряды попали в больницу, что министр здравоохранения Таиланда назвал военным преступлением. Всего из зон конфликта эвакуировали более 130 тысяч мирных жителей.

Разбитое стекло лежит на земле в поврежденном здании больницы Фаном Донг Рак в Таиланде после того, как в нее попала артиллерия Камбоджи / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Таиланд предупредил Камбоджу, что конфликт может «потенциально перерасти в войну», а исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтам Вечаячай заявил, что Бангкок стремится защищать свою территорию и суверенитет.

25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми приграничных районах из-за артиллерийских обстрелов из Камбоджи.