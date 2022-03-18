Польша представит идею миротворческой миссии в Украине 18 марта, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер (Фото:Piotr Müller/facebook.com)

Польша в ходе саммита НАТО и встречи в Европейском совете планирует представить идею миротворческой миссии в Украине.



Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, сообщает PAP.

По его словам, несмотря на то, что среди некоторых стран Запада преобладают «сдержанные настроения», дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что такая миротворческая миссия появится.

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Представитель польского правительства подчеркнул, что речь идет не о миссии, которая вступит в прямой конфликт с РФ. Она должна быть размещена в незанятых Россией населенных пунктах, «чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями».

Ранее вице-премьер Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.

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