Теперь официально. Байден посетит Европу на следующей неделе
Джо Байден (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)
Президент США Джо Байден прилетит Европу на саммит лидеров НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщает пресс-служба Миссии США в НАТО.
В ведомстве подчеркнули, что встреча состоится на следующей неделе.
«Президент Байден прибудет в штаб-квартиру НАТО на следующей неделе, чтобы принять участие во внеочередной встрече лидеров всех стран Альянса», — говорится в сообщении.
14 марта CNN со ссылкой на осведомленных источников сообщило, что в Белом доме идут предварительные обсуждения возможности визита президента США Джо Байдена в Европу.
13 февраля, до начала полномасштабной войны России против Украины, президент Владимир Зеленский приглашал Байдена в Украину. Он говорил, что его приезд в Киев «будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации».
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