Теперь официально. Байден посетит Европу на следующей неделе

15 марта, 19:49
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Джо Байден (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Джо Байден (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Президент США Джо Байден прилетит Европу на саммит лидеров НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба Миссии США в НАТО.

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В ведомстве подчеркнули, что встреча состоится на следующей неделе.

«Президент Байден прибудет в штаб-квартиру НАТО на следующей неделе, чтобы принять участие во внеочередной встрече лидеров всех стран Альянса», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/USNATO/status/1503778365442043914

14 марта CNN со ссылкой на осведомленных источников сообщило, что в Белом доме идут предварительные обсуждения возможности визита президента США Джо Байдена в Европу.

13 февраля, до начала полномасштабной войны России против Украины, президент Владимир Зеленский приглашал Байдена в Украину. Он говорил, что его приезд в Киев «будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Европа Евросоюз НАТО Российская агрессия Джо Байден Война России против Украины

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