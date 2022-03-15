Теперь официально. Байден посетит Европу на следующей неделе 15 марта, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Президент США Джо Байден прилетит Европу на саммит лидеров НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба Миссии США в НАТО.

В ведомстве подчеркнули, что встреча состоится на следующей неделе.

«Президент Байден прибудет в штаб-квартиру НАТО на следующей неделе, чтобы принять участие во внеочередной встрече лидеров всех стран Альянса», — говорится в сообщении.

14 марта CNN со ссылкой на осведомленных источников сообщило, что в Белом доме идут предварительные обсуждения возможности визита президента США Джо Байдена в Европу.

13 февраля, до начала полномасштабной войны России против Украины, президент Владимир Зеленский приглашал Байдена в Украину. Он говорил, что его приезд в Киев «будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.