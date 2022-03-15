«Удары по самым близким Путина». Британия вводит более 370 санкций против РФ и Беларуси — глава британского МИД 15 марта, 18:41 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Фото:Salvatore Di Nolfi/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что Лондон вводит еще более 370 санкций против России и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что к концу вторника, 15 марта, Великобритания внесет в список более 1000 физических и юридических лиц из окружения диктатора страны-агрессора Владимира Путина.

«Сегодняшние исторические санкции охватывают большее число российских олигархов и членов их семей, политических союзников и пропагандистов Путина. Великобритания наложила санкции еще на 370 человек, 51 из которых являются олигархами и членами их семей», — говориться в сообщении.

Среди политических союзников Путина, попавших под санкции, — премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и бывший президент России Дмитрий Медведев. Также, среди российских пропагандистов, которые были включены в санкционный список, есть пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также под санкции попала российская «ферма троллей» — Агентство интернет-исследований.

«Мы идем дальше и быстрее, чем когда-либо, нанося удары по самым близким Путина — от крупных олигархов до его премьер-министра и пропагандистов, распространяющих ложь и дезинформацию. Мы привлекаем их к ответственности за соучастие в преступлениях России в Украине», — заявила глава британского МИД.

У лиц, попавших под санкции 15 марта, будут заморожены активы в Великобритании, отмечает ведомство. Таким образом ни один гражданин или компания Великобритании не могут вести с ними дела, и им также запрещено въезжать в Британию или выезжать из нее.

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