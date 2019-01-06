Войска США останутся в Сирии, пока Турция не даст гарантий о ненападении на курдов – Болтон Сегодня, 14:30 235 Цей матеріал також доступний українською Джон Болтон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен гарантировать ненападение на курдские силы после ухода американских военных из Сирии, заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает NBC News.

По словам Болтона, до этого времени Президент США Дональд Трамп не выведет американские войска из северной Сирии.

Отмечается, что сирийские курдские силы были союзниками США в борьбе против ИГИЛ.

Болтон заявил что обязательство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое защищает курдов после ухода американских войск, является требованием Трампа, и что это только одно из нескольких условий, которые должны быть выполнены, прежде чем войска США уйдут.

"Есть цели, которые мы хотим выполнить при условии вывода", – отметил советник по безопасности.

Ранее Болтон предупредил режим президента Сирии Башара Асада о том, что не стоит рассматривать предстоящий вывод американских войск из страны как приглашение к применению химического оружия.

Также ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты планируют оставить на юге Сирии часть американских войск на неопределенный срок.

Напомним, что в декабре 2018 года США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической группировки Исламское государство в Сирии.

Государственный секретарь США Майк Помпео 4 января заявил, что военнослужащие США начали выходить из Сирии. Он отказался назвать точные сроки вывода американский войск, опасаясь срыва данной операции.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке. Также в отставку ушел глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини.

Новым специальным представителем США в международной коалиции против террористической группировки ИГИЛ назначили Джеймса Джеффри. Исполняющим обязанности главы Пентагона стал Патрик Шанахан.