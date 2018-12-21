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Мэттис в письме Трампу объяснил причину своей отставки

Сегодня, 07:32
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Мэттис покидает пост главы Пентагона из-за разногласий с Трампом

Глава Пентагона Джеймс Мэттис написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором отметил, что для него будет правильным покинуть свой пост.

В обнародованном письме Мэттис, указывает, что его отставка связана с разногласиями, которые возникли у него с президентом США.

"Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - обращается Мэттис к Трампу.

Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают "увеличивающееся напряжение", в том числе с Китаем и Россией.

Ранее Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля, а его преемник будет скоро назван.

Впервые слухи о возможной отставке Мэттиса появились в октябре. СМИ сообщали о разногласиях главы Пентагона и Трампа по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном. 

Кроме того, в интервью CBS Трамп заявил, что Мэттис "немного демократ" и предположил, что тот может вскоре покинуть свой пост.

Теги:   Джеймс Мэттис Дональд Трамп Пентагон США

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Сегодня, 07:32

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Мэттис в письме Трампу объяснил причину своей отставки

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