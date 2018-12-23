Трамп назначил исполняющего обязанности главы Пентагона
Заместитель министра обороны Патрик Шанахан был назначен исполняющим обязанности главы Пентагона, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ВВС.
Такое решение было принято после отставки экс-министра обороны США Джеймса Мэттиса, который намекнул на политические разногласия с Трампом в своем заявлении об отставке.
Отмечается, что Шанахан вступит в должность 1 января.
"Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны, Патрик Шанахан, вступит в должность и.о. министра обороны, начиная с 1 января 2019 года. Патрик имеет длинный список достижений, служа в качестве заместителя и ранее [в компании] Boeing. Он будет великолепен!", – отметил президент США в Twitter.
I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.
Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.