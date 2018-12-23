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Трамп назначил исполняющего обязанности главы Пентагона

Сегодня, 19:16
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Дональд Трамп и Патрик Шанахан

Заместитель министра обороны Патрик Шанахан был назначен исполняющим обязанности главы Пентагона, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ВВС.

Такое решение было принято после отставки экс-министра обороны США Джеймса Мэттиса, который намекнул на политические разногласия с Трампом в своем заявлении об отставке.

Отмечается, что Шанахан вступит в должность 1 января.

"Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны, Патрик Шанахан, вступит в должность и.о. министра обороны, начиная с 1 января 2019 года. Патрик имеет длинный список достижений, служа в качестве заместителя и ранее [в компании] Boeing. Он будет великолепен!", – отметил президент США в Twitter.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Теги:   Джеймс Мэттис Дональд Трамп Пентагон

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