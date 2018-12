Трамп назначил исполняющего обязанности главы Пентагона

Такое решение было принято после отставки экс-министра обороны США Джеймса Мэттиса, который намекнул на политические разногласия с Трампом в своем заявлении об отставке.

Отмечается, что Шанахан вступит в должность 1 января.

"Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны, Патрик Шанахан, вступит в должность и.о. министра обороны, начиная с 1 января 2019 года. Патрик имеет длинный список достижений, служа в качестве заместителя и ранее [в компании] Boeing. Он будет великолепен!", – отметил президент США в Twitter.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!