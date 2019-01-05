Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Кирилл Говорун
С верой в независимость
Дмитрий Кулеба
Больше Европы, меньше союза
Борис Давиденко
Лекарство с побочным эффектом
Джон Ллойд
Испытательные полигоны нового года

США назначили нового спецпредставителя в коалиции против ИГИЛ

Сегодня, 11:14
75
Цей матеріал також доступний українською

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри

Фото: Al Manar

Новым специальным представителем США в международной коалиции против террористической группировки ИГИЛ назначили Джеймса Джеффри.

Об этом сообщает Госдепартамент США в Twitter.

Отмечается, что Джеффри будет координировать отношения Госдепартамента США с коалицией против ИГИЛ. Джеффри также продолжит занимать пост спецпредставителя США по Сирии.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.

Теги:   ИГИЛ Сирия США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 14:44

article_img
У РФ есть последний шанс вернуться к соблюдению ракетного договора - Столтенберг

Выбор редакции

Украина/События

Вчера, 17:24

article_img
Убийство семьи в Виннице. Что известно о трагедии и мотивах подозреваемого
Техно/Научпоп

Сегодня, 07:03

article_img
Бегущий по лезвию 2019. Что случилось с предсказаниями из культового фильма 1980-х
Техно/Научпоп

Сегодня, 11:47

article_img
Эффект домино. Как тающие ледники Гренландии ускоряют апокалипсис

ТОП-3 мнений

Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
38654
Петр Порошенко - фото
Петр Порошенко
Держать штурвал
16553
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
8716
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
38654
Андерс Аслунд - фото
Андерс Аслунд
Тень Кремля
18039
Сергей Лещенко - фото
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять
17452
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
43865
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
38654
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22618