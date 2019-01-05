США назначили нового спецпредставителя в коалиции против ИГИЛ Сегодня, 11:14 75 Цей матеріал також доступний українською Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри Фото: Al Manar

Новым специальным представителем США в международной коалиции против террористической группировки ИГИЛ назначили Джеймса Джеффри.

Об этом сообщает Госдепартамент США в Twitter.

Ambassador James Jeffrey, the current Special Representative for Syria Engagement, will take on the additional role of the Special Envoy to the Global Coalition to Defeat ISIS, effective January 4, 2019. https://t.co/HrVbBHVnmK 4 января 2019 г.

Отмечается, что Джеффри будет координировать отношения Госдепартамента США с коалицией против ИГИЛ. Джеффри также продолжит занимать пост спецпредставителя США по Сирии.

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Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.