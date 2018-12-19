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Вывод войск США: Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии

Сегодня, 17:14
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По словам Трампа, США добились своей цели в Сирии

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Об этом он написал у себя в Twitter на фоне сообщений о подготовке к полному выводу оттуда американских войск.

По словам Трампа, уничтожение террористов ИГ было единственной причиной нахождения военных США в Сирии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что США готовит "полный" и "ускоренный" вывод своих войск из Сирии.

Отметим, что численность американского контингента в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. В основном они занимаются подготовкой местных сил обороны для противодействия террористам и защите от режима Асада.

К настоящему моменту ИГ потеряла почти все территории, которые находились ранее под ее контролем в Ираке и Сирии. 

 

Теги:   Дональд Трамп Исламское государство Сирия США

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Вывод войск США: Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии

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