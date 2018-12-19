Вывод войск США: Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.
Об этом он написал у себя в Twitter на фоне сообщений о подготовке к полному выводу оттуда американских войск.
По словам Трампа, уничтожение террористов ИГ было единственной причиной нахождения военных США в Сирии.
We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что США готовит "полный" и "ускоренный" вывод своих войск из Сирии.
Отметим, что численность американского контингента в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. В основном они занимаются подготовкой местных сил обороны для противодействия террористам и защите от режима Асада.
К настоящему моменту ИГ потеряла почти все территории, которые находились ранее под ее контролем в Ираке и Сирии.