Вывод войск США: Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии

Об этом он написал у себя в Twitter на фоне сообщений о подготовке к полному выводу оттуда американских войск.

По словам Трампа, уничтожение террористов ИГ было единственной причиной нахождения военных США в Сирии.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.