Вывод войск США: Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии Сегодня, 17:14 229 Цей матеріал також доступний українською По словам Трампа, США добились своей цели в Сирии

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Об этом он написал у себя в Twitter на фоне сообщений о подготовке к полному выводу оттуда американских войск.

По словам Трампа, уничтожение террористов ИГ было единственной причиной нахождения военных США в Сирии.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. 19 декабря 2018 г.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что США готовит "полный" и "ускоренный" вывод своих войск из Сирии.

Отметим, что численность американского контингента в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. В основном они занимаются подготовкой местных сил обороны для противодействия террористам и защите от режима Асада.

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К настоящему моменту ИГ потеряла почти все территории, которые находились ранее под ее контролем в Ираке и Сирии.