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Спецпредставитель США в коалиции против ИГИЛ подал в отставку из-за решения Трампа - СМИ

Сегодня, 19:12
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Бретт Макгурк решил досрочно уйти с должности спецпредставителя США

Спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с Исламским государством Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии, сообщает AP со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, в своем письме об отставке Макгурк объяснил свой преждевременный уход из команды Трампа несогласием с решением вывести войска из Сирии.

Всего 11 дней назад Макгурк заявлял, что "безрассудно" считать ИГИЛ побежденным и, следовательно, не стоит возвращать американские войска домой.

Бретт Макгурк был назначен координатором американской военной кампании против ИГИЛ в 2015 году президентом США Баракой Обамой. Он должен был уйти в отставку в феврале 2019 года, но ускорил этот процесс в связи с решением Трампа.

Заявление об отставке Макгурка последовало за уходом министра обороны США Джеймса Мэттиса, который выступил против вывода войск из Сирии и сокращения присутствия США в Афганистане.

Трамп записал видеообращение в связи с решением о выводе военных США из Сирии

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Теги:   Коалиция против ИГИЛ Исламское государство ИГИЛ Госдеп США США

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