Сталкиваются с проблемами безопасности и секретности поездки. В Японии колеблются, стоит ли их премьеру ехать в Украину — СМИ 25 января, 15:53 Премьер-министр Японии Фумио Кисида (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

Возможный визит премьер-министра Японии Фумио Кисида в Киев сталкивается с проблемами, связанными с безопасностью и сложностью сохранения в секрете расписания и маршрута поездки.

Об этом сообщает The Japan Times.

Один из вариантов – визит Кисиды в Киев в феврале, через год после начала российского вторжения в Украину. Однако этот вопрос является головной болью для соответствующих чиновников.

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Говорят, что премьер-министр стремится на этот визит накануне саммита Большой семерки, который он будет принимать в городе Хиросима в мае.

Как отмечается, Кисида – единственный лидер G7, не встречавшийся с Зеленским лично с начала вторжения РФ на территорию Украины.

Источник в МИД выразил обеспокоенность тем, что Украина испытывает ракетные удары и атаки беспилотниками.

Если визит в Киев состоится, Кисида, вероятно, прибудет в украинскую столицу наземным транспортом после перелета в соседнюю страну, например Польшу, на борту японского правительственного самолета. Путешествие в Киев из Японии займет около 24 часов.

Кроме того, для Кисиды совершить тайную поездку будет сложно, поскольку обычно премьер-министр Японии должен получить разрешение Сейма на поездку за границу.

И в целях безопасности следовало бы заранее объявить об этом визите, считают в Японии.

Еще одной проблемой является охрана Кисиды по его прибытии в Украину. У сил самообороны нет правовых оснований для выполнения такой задачи за границей, а охранники из департамента полиции Токио были бы ограничены в количестве оружия.

«Ничего не решено по поводу визита», — заявил на пресс-конференции во вторник главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Но в правящей Либерально-демократической партии надеются, что Кисида совершит визит в Киев, чтобы поддержать свою администрацию накануне объединенных местных выборов в апреле.

6 января Зеленский и Кисида провели телефонный разговор. Токио хочет пригласить президента Украины поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Также Япония готовит комплексный план для поддержки Украины, который представит в соответствующее время.