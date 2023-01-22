Премьер-министр Японии может в феврале посетить Украину — СМИ

22 января, 08:22
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Фумио Кисида (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Фумио Кисида (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность посетить в феврале Украину и провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.

Как пишет издание, окончательное решение премьер примет, учитывая ситуацию с полномасштабной войной против Украины. В Министерстве иностранных дел Японии эту информацию сразу прокомментировать не смогли.

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По данным издания, одна из ведущих экономик мира хочет показать, что планирует продолжать поддерживать Украину и обнародовать совместное заявление с Киевом с осуждением российской агрессии.

Замглавного секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара говорил, что визит в Киев — это идея, которую Токио должно обсудить как председательствующая в G7 страна, но «на данном этапе ничего не решено».

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6 января Зеленский и Кисида провели телефонный разговор. Токио хочет пригласить президента Украины принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Также Япония готовит комплексный план для поддержки Украины, который представит в "соответствующее время".

https://www.youtube.com/watch?v=krM5lMO9GMs
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Япония G7 Владимир Зеленский Саммит G7 Война России против Украины

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