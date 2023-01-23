России становится только хуже. Что изменилось для Путина и Украины 23 января, 21:20 Эксклюзив NV Путин не доминирует в эскалации. У него есть свои пределы (Фото:REUTERS)

Разные люди спрашивали меня о том, как изменились мои взгляды на войну в Украине. Отвечаю на этот вопрос

По сути, ничего не изменилось. У России нет пути к победе, и чем дольше продолжается война, тем хуже становится и для России, и для Путина. Это лишь вопрос времени, когда либо российские силы в Украине рухнут, либо мы увидим, как Москва пытается добиться какого-то мира (я думаю, что за последний год они пытались много раз, например, с помощью Турции).

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В первом случае — Украина все еще имеет преимущество с точки зрения войск на местах, даже с учетом последней мобилизации России. И Украина имеет преимущество еще и в плане обучения и мотивации. НАТО продолжает вооружать и обучать украинцев такими темпами, с которыми Россия просто не может сравниться. Великобритания сейчас обучает около 30 тысяч украинских военнослужащих, а США начали аналогичную программу в Польше.

Потери российских боекомплектов сейчас настолько велики, что их нельзя легко или быстро заменить — им не хватает ключевых боеприпасов и вооружений.

Постепенно украинцы получают все больше снаряжения — сначала старые Т72, МИГ29, но затем 155-мм артиллерия, HIMARS, Patriots, Цезари, теперь танки Брэдли и Челленджер, и, вероятно, мы скоро увидим танки Леопард, а в конечном итоге даже, вероятно, F16, вертолеты Apache и т. д.

Путин постоянно устанавливал красные линии, когда дело доходило до военных поставок с Запада, и НАТО постоянно нарушало их, разоблачая путинский блеф.

Что мы узнали из этих установленных и нарушенных красных линий, так это то, что Путин не доминирует в эскалации. У него есть свои пределы. В конечном счете, он боится НАТО, поскольку то, что он понял из украинского использования в Украине комплектов НАТО второго и третьего поколения, заключается в том, что российское вооружение четвертого и пятого поколений просто не может конкурировать с даже еще более низкотехнологичным снаряжением НАТО.

Если НАТО развернет против России оружие 4-го и 5-го поколения, все закончится через несколько часов.