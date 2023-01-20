Слабость Путина становится все более очевидной. Что ждет его режим? 20 января, 20:13 Эксклюзив NV Путин не бессмертен, и его политическая слабость с каждым днём становится все более очевидной (Фото:REUTERS)

Элиты внутри российской властной структуры уже незаметно изучают постпутинские возможности своей страны

Теперь, когда Россия так сильно пострадала и потеряла весь свой вес в результате безрассудной войны президента Владимира Путина против Украины, что может ждать страну в будущем? Правдоподобные сценарии варьируются от захвата власти жестким советником по безопасности Николаем Патрушевым до победы на выборах Алексея Навального. Но одно можно сказать почти наверняка: путинский режим не переживет войну, которую он начал.

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В конце концов, так называемая путинская вертикаль власти может охватывать множество экономических и политических областей, но она полностью зависит от жесткого контроля сверху. Вся структура неизбежно начнет разрушаться по мере ослабления этого контроля, а также по мере того, как различные группы и интересы начнут маневрировать, чтобы забрать трофеи от неизбежного краха. Таким образом, главная сила системы — всемогущий контроль сверху вниз — станет ее фатальной слабостью.