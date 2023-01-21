«№ 1 в моем списке приоритетов». Какое оружие срочно нужно Украине и станет серебряной пулей ее контрнаступления — интервью с Беном Ходжесом 21 января, 07:15 Эксклюзив NV Американский генерал Бен Годжес, в прошлом командующий армией США в Европе делится своими впечатлениями от качеств украинской армии и называет условия ее победного наступления. (Фото:Brian Godette / США Army photo via Alamy)

Генерал Бен Ходжес — о профессиональных качествах украинского военного командования, новой стратегии врага и факторе, который может решить судьбу победы.

Генерал Бен Годжес, высококомпетентный военный аналитик, ранее командовавший армией США в Европе, в разговоре с NV то и дело напоминает о необходимости поставки Украине ATACMS. Именно с надеждами, что у Украины будут нужны ей дальнобойные ракеты, были связаны его смелые ожидания, что Крым может быть освобожден уже этой весной.

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Генерал не теряет надежд на быстрое продвижение военной кампании в этом году, то и дело подчеркивая, что Украина ведет разумную, осмотрительную и сильную войну в ответ на агрессию России, ей только не хватает эффективных инструментов. О том, какими будут следующие месяцы войны, какие вызовы стоят перед украинской армией и как она может их решить, он рассказывает NV.

— Украина весь прошлый год, начиная с марта, жила в логике вытеснения российской армии за пределы страны. Однако Россия мобилизуется на долгую войну на истощение, и мы видим ситуации, в которых украинская армия вынуждена будет отступать, пусть и локально. Может ли Россия в 2023 году, учитывая ее нынешние ресурсы перехватить инициативу на поле боя? Если да, за счет каких стратегий и действий?

— Я думаю, очень важно находиться в верном контексте. Знаете, я люблю держать возле себя карту, когда мы говорим об Украине, и смотреть, где мы сейчас, после почти девяти лет войны, в которой у России были все возможные преимущества. И все, что они смогли, это оккупировать восточные 10−15% территории Украины, включая Крым, и это все, на что они оказались способными. И сейчас после месяцев и месяцев боев у Бахмута они, кажется, все же берут этот маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей, при этом не могут отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что? Если уйти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для русской армии. Они не имеют там прорывных сил, и не видно перспектив для какого-то прорыва, который они могли бы устроить.

Поэтому я думаю, что украинское командование делает очень хорошую работу, я вообще восхищен тем, как они ведут эту военную кампанию, какой их подход основательный и профессиональный. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-нибудь на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании, потому что для вас важен Крым. Крым — решающая территория для вас. Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета, при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности.

— Россия посылает много своих солдат на смерть, получая преимущество исключительно благодаря количеству гибнущих. С вашей точки зрения, сможет ли украинская армия адаптироваться к такой стратегии армии России?

— Я думаю да: конечно, сотни тысяч плохо обученных мобилизованных остаются сотнями тысяч, и вам нужно как-то останавливать их или убивая их, или ликвидируя их возможность удерживать темп ведения боевых действий, и, я думаю, у вас разумное командование, понимающее важность в качества цели логистики врага, его штабов, ликвидации техники, складов боеприпасов, дорог, и всего того, что должно обслуживать это нашествие солдат. Это то, как вы подрываете мощь тех тысяч солдат, которые сегодня России бросает в эту ужасную бойню. И я очень надеюсь, что те технологии, которые будут в конце концов поставлять вам США, существенно помогут это делать еще эффективнее. Ваше командование, я думаю, понимает, что сейчас происходит изматывание, и это безумное использование [россиянами] боеприпасов и оружия — часть этого изматывания. Но я также думаю, что ваши генералы понимают, что при этом русская армия сегодня не способна создать большого порыва где угодно. Главными остаются дисциплина и фокус на главных усилиях, которые наступят позже этой весной и приведут к освобождению Крыма.

— Российский министр обороны Сергей Шойгу объявил о проведении масштабной военной реформы с 2023 по 2026 годы, когда армия России должна увеличиться, по меньшей мере, в полтора раза для ведения крупных войн. С вашей точки зрения, насколько это реалистичный план и к чему стремится Россия?

— Да, люди у них есть, но я очень скептичен, что они смогут сделать большинство из того, о чем идет речь. И вы должны помнить, что полмиллиона россиян призывного возраста покинули Россию в конце сентября, чтобы не быть мобилизованными. Я был в Тбилиси на прошлой неделе и слышал русский везде. Да, Россия продолжит мобилизацию, и очень важно наблюдать как на это будет реагировать российское общество теперь. Также, если мы говорим о человеческом ресурсе, то нужно будет забирать мужчин с заводов, с предприятий, которые России необходимы. Непонятно, как Россия планирует обеспечить этих людей оружием, одеть, где они найдут сержантов, чтобы тренировать их, офицеров, чтобы командовать ими, где они должны находиться — это довольно системный и широкий вопрос. При том, что Украина развивает свои возможности по мобилизации, я не уверен, что Россия способна на это. Они могут увеличить малоэффективное российское войско, но это поставит для них столько вызовов, окей, возможно, они на них будут как-то отвечать, но и санкции имеют свой эффект, к тому же никто уже не платит миллионы долларов за российский газ, поэтому для меня этот процесс реформ выглядит очень маловероятным.

— Выглядит ли это так, что Россия планирует какие-то большие войны за пределами Украины, возможно даже, имея врага, как они декларируют, страны НАТО? Не на эту ли долгую историю рассчитана эта реформа?

— Я даже два хороших аргумента не могу подобрать, чтобы понять, почему бы они хотели делать реформу именно с такими целями. Они уже проигрывают в Украине, то как они планируют расширить этот конфликт еще с привлечением стран НАТО? Я думаю, это меньшее из всего, чего бы они хотели во время такого очень прямого конфликта, что у них сейчас. То, чего они действительно, возможно, хотят достичь, это убедить или запугать нас не помогать Украине. Ну да, я не вижу никаких перспектив на горизонте для российских вооруженных сил. Но я понимаю, что они будут пытаться заставить нас утратить свободу и уверенность и перестать помогать Украине.

— И вы, и многие в Украине и за ее пределами говорят о том, что весной может произойти как наше большое контрнаступление, так и большое наступление России. Но мы видим, что поставки оружия в Украину от наших западных партнеров и США в частности недостаточны для амбициозных планов. Более того: по некоторым признакам темпы поставок последние два месяца даже снизились. Сможет ли Украина успеть накопить достаточные запасы вооружения, чтобы весной мы могли как выдержать российское нашествие, так и эффективно контрнаступать?