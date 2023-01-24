Своя Украина для Азии? Статус-кво нарушается, что делает войну за Тайвань более вероятной — The Economist 24 января, 08:49 Эксклюзив NV Обещание Китая обеспечить Тайваню автономию по модели «одна страна, две системы» покоже на пустое (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Ни один китайский лидер после Мао не придавал большего значения установлению контроля над Тайванем так, как на это надеется Си Цзиньпин с его целью «возродить национальное величие», пишет Роджер МакШейн, редактор раздела Китай журнала The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Легко зрозуміти, чому деякі американські генерали вважають, що у наступному десятилітті Китай вторгнеться на Тайвань. Загроза нападу нависає над самоврядним островом із 1949 року, коли комуністи Мао Цзедуна витіснили туди переможений націоналістичний режим Китаю. Президентові Сі Цзіньпіну дуже хотілося б проголосити остаточну перемогу у громадянській війні. Жоден лідер після Мао не надавав більшого значення об'єднанню, що його Сі пов’язує зі своєю метою «відродити національну велич». Збройні сили Китаю оснащені та натреновані для нападу, і, як повідомляється, отримали наказ бути готовими до 2027 року, коли закінчиться третій п’ятирічний термін Сі на посаді голови партії. Він каже, що об'єднання не можна відкладати на невизначений термін.



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Візит на Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у 2022 році викликав нові занепокоєння. В очах китайських чиновників поїздка Пелосі хоча й не була безпрецедентною, однак порушила статус-кво, що на ньому тримається крихкий мир. США не визнають суверенітету Китаю над Тайванем, але також не визнають Тайвань незалежною державою. Вони підтримують дипломатичні відносини лише з материком (хоча й озброюють Тайвань). Серед американців, які відвідали Тайвань за останні десятиліття, Пелосі була політиком найвищого рівня. Після її від'їзду Китай різко висловив своє обурення. Він запустив над островом балістичні ракети, направив до його берегів десятки військових кораблів і літаків та по всьому його периметру провів навчання з бойовими стрільбами, немов репетирував блокаду.

Частково війна здається неминучою через те, що Китай бачить, як віддаляється Тайвань. Два покоління тому острів був військовою диктатурою, керованою тією самою націоналістичною партією Ґоміньдан, що принаймні теоретично погоджувалася із тим, що Тайвань є частиною Китаю. Сьогодні це динамічна демократія на чолі із президентом Цай Інвень і її Демократичною прогресивною партією, що виступає за незалежність. ВВП на душу населення острова майже втричі перевищує показник материка. Свободи та процвітання Тайваню з його населенням у 24 млн, що складається переважно з китайців, є негласним викликом для автократів у Пекіні. Обіцянка Китаю забезпечити Тайваню автономію за моделлю «одна країна, дві системи» скидається на порожню після того, як материкова частина напосіла на Гонконг, що з ним раніше мала таку саму угоду. Згідно з опитуваннями, об'єднання прагнуть менш як 7% тайванців.